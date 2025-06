La mamá de Octavio Ocaña denunció presunta violencia y quedó al descubierto un terrible secreto familiar

Hace un par de semanas, en TVyNovelas te contamos acerca de la ruptura que existía entre los integrantes de la familia de Octavio Ocaña. Ahora, ya han salido a la luz nuevos detalles de la complicada situación que se detonó a raíz de la separación de los padres del actor, como la violencia que se habría suscitado y que hizo resonar una fuerte acusación de Ana Lucía Ocaña en contra del señor Octavio Pérez.

Ana Lucía Ocaña relató el fuerte incidente que vivió con Octavio Pérez antes de su separación

A casi cuatro años de la trágica muerte de Octavio Ocaña, sus papás tomaron la decisión de ponerle fin a su matrimonio. Sin embargo, esto trajo consigo varias polémicas y una cruda revelación de Ana Lucía Ocaña, su madre, quien luego de revelar en exclusiva que llegó a considerar quitarse la vida, también recordó uno de los peores episodios de violencia que pasó a manos del padre de sus hijos.

Los papás de Octavio Ocaña se estarían separando tras 34 años juntos Instagram

“Estábamos en la casa discutiendo, y de repente el señor me tira un balazo y me agacho, de fortuna me salvé”, apuntó para “Ventaneando”, donde además detalló que Octavio Ocaña no le dejó a su padre ningún derecho de su trabajo como actor, puesto que tal como su mamá mencionó, sabía que no era “correcto” hacerlo.

En tanto, también circularon versiones en donde Ana Lucía Ocaña presuntamente declaró estar siendo hostigada por la actual pareja sentimental de su ex. Hasta el momento, se desconoce la identidad de esta mujer, mientras que Octavio Pérez se ha mantenido hermético sobre el asunto y no ha dado ningún tipo de declaración de su divorcio.

La hermana de Octavio Ocaña reveló que su papá sí era violento con ellos

Además de las acusaciones hacia Octavio Pérez por presunta violencia doméstica en contra de su esposa, Bertha, la hermana de Octavio Ocaña, confesó que ellos también sufrieron el temperamento explosivo de su padre. Así lo dio a conocer durante una plática con “De primera mano”, en donde apuntó que tanto ella, como el actor de “Vecinos” sí llegaron a ser víctimas de estos episodios de agresiones.

“Me gustaría dejar claro que aunque no fue una vida llena de violencia, pues sí hubo encuentros en los que lo vivimos. Cosas como cinturonazos, el ir en el carro y verlo sacar una pistola. Y nosotros como niños, con las manos temblando”, apuntó la joven, quien además recalcó que ahora mismo apoya por completo a su mamá e incluso está ayudándola con las cuestiones relacionadas con la justicia.