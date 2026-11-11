Tras pedida de mano en París, así fue LA BODA del exconductor de ‘Hechos’, Mariano Riva Palacio en Acapulco

“Gracias amor de mi vida, somos el mejor equipo y nuestra boda fue el claro ejemplo, desde que nos conocimos hemos tenido esa gran conexión y se notó”.
El pasado 6 de noviembre, el exconductor de ‘Hechos Sábado’, Mariano Riva Palacio, contrajo matrimonio con su novio Alan Luna en Acapulco. La pareja llegó al altar a tres años de su primera cita, el 11 de noviembre de 2023.
El actual presentador de ‘Conexión Índigo’ compartió en sus redes sociales las fotos del enlace en el que estuvieron acompañados por sus familiares y amigos.
“Jamás olvidaré estos momentos, sin duda el día más feliz, importante y emocionante de mi vida. 6/nov26”, escribió el periodista.
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Por su parte, Luna escribió: “Gracias amor de mi vida, somos el mejor equipo y nuestra boda fue el claro ejemplo, desde que nos conocimos hemos tenido esa gran conexión y se notó. Te amo hoy, mañana y por siempre. Que afortunados somos. ❤️💍✨
“Gracias a todos y cada uno por acompañarnos y ser parte de uno de los momentos más importantes de nuestras vidas, los amamos y no se imaginan lo felices que nos sentimos al verlos. Gracias mamá y papá, Ariss y Vic, abuelitos, Vicky, tíos, primos, madrinas y padrinos, familia y amigos. Este día se queda grabado en nuestro corazón por siempre y jamás lo olvidaremos”.
Mariano dijo en una entrevista previa a ‘Reporte Índigo’ que durante mucho tiempo prefirió mantener su vida al margen, hasta que su relación con Alan le permitió sentirse más cómodo y seguir para compartir esa parte de su vida.
Mariano y Alan colocaron toda la atención a los detalles de su boda y hasta prepararon un baile sorpresa para sus invitados. Hasta el momento no se han filtrado nombres ni imágenes de famosos o de sus propios excompañeros de ‘TV Azteca’ en la boda.
La pareja ya había conmovido a las redes sociales al dar a conocer su compromiso. El momento quedó plasmado en video y se ve al conductor de televisión arrodillado frente a Alan mientras de fondo aparece la Torre Eiffel. El viaje de pedida de mano ocurrió un año atrás.
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“Hace 1 año dijimos que sí a seguir aprendiendo juntos, a amarnos cada día más y a vivir una y mil vidas más de la mano. Gracias por amarme como lo haces, comienza la cuenta regresiva”, escribieron.