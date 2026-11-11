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Hijas de Laura Bozzo se habrían “desentendido” de ella: LA “DEJARON SOLITA” en el hospital

Martha Figueroa destapó también que Bozzo tiene EPOC.

Noviembre 11, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Laura Bozzo

“Ya se están desentendiendo del tema, como que dijeron ‘ya la libró’, entonces ya la dejaron ahí como un poco solita”.

A más de un mes de que Laura Bozzo está hospitalizada, ahora es la periodista Martha Figueroa quien revela nuevos detalles sobre la salud de la conductora. Y es que la mejora que ha presentado, como lo dijo Andrea Escalona en ‘Hoy’, fue asentido por Figueroa.

“Tiene todavía un tema en el pulmón, que es lo que ahorita se ha tratado, por eso no ha podido salir”, expuso Escalona.

Sin embargo, ahora Martha añade que no es un respirador a lo que está conectada ‘La Señorita Laura’, sino a oxígeno suplementario, mismo que al parecer ya tendrá que usar por el resto de su vida.

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“Laura Bozzo está bien, cuando había un 10% de probabilidades de que quedara bien y que lleva muchas semanas en terapia intensiva, dicen que esta muy bien. Sigue hospitalizada y su único problema es que al parecer va a tener que traer siempre su tanquecito de oxígeno porque no termina de resolver un tema con los pulmones, porque aparte tiene EPOC”, dijo la comunicadora.

Y añadió que “se creía que, neurológicamente hablando, a lo mejor había quedado con una secularizadles mala, pero que está perfecta, que ya hasta se pelea con las enfermeras que es la Laura que conocemos”.

¿Las hijas de Laura Bozzo la dejaron sola?

Según Figueroa, como la salud de la peruana está mejorando, sus hijas Victoria y Alejandra, “ya se están desentendiendo del tema, como que dijeron ‘ya la libró’, entonces ya la dejaron ahí como un poco solita”, explicó.

Al tiempo, aseguró que “el que sigue con ella siempre es Aarón, su asistente, pero que las hijas ya se desentendieron. Me lo contó una persona que estuvo con ella de visita ahí, el fin de semana”.

Luego, agregó que “parece que la libró, todavía sigue en el hospital pero ya nada que ver con la condición en la que estaba y los médicos están contentos porque no tiene ningún problema neumológico”, mencionó.

Además, hace algunas semanas, diversos periodistas explicaron que una de sus hijas estaba tratando de cobrar por entrevistas.

“Me pasó hace unos días con Victoria, con la hija de Laura Bozzo… al ver una entrevista me puse en contacto con ella porque yo quería una entrevista en exclusiva también para nosotros en ‘Hoy’”, mencionó el reportero Sebastián Reséndiz.

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De acuerdo con Álex Rodríguez, su hija Victoria habría estado intentando cobrar cinco mil dólares por entrevista.

Laura Bozzo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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