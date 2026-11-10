¡ADIÓS Macarena, Natalia e Ibarreche! ‘Wildwood’ confirma redoblaje de la película tras críticas y exigencias

La distribuidora reconoció que “escuchar y expresar diferentes opiniones es una parte esencial de la conversación”.

A unas horas de que cientos de fans firmaran una petición para solicitarle a la productora de la película ‘Wildwood’ que reconsiderara el doblaje y sumara nuevas voces que le dieran vida a los personajes centrales, lo concedieron, volvieron el hecho en histórico.

Y es que esta sería la primera vez que el público se siente defraudado y tras presionar a ‘Imagem Films’, la empresa dio respuesta a su público y sacó de la cinta a Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche para darle oportunidad a actores con vasta experiencia en el mundo del doblaje.

“Agradecemos profundamente el trabajo de cada una de las personas que formaron parte de este proceso, así como el valor de las decisiones artísticas que contribuyeron a esta producción”, señaló la distribuidora.

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Luego aclararon que la creación de una nueva versión “no busca invalidar ni desacreditar el proceso anterior, ni ninguna de las contribuciones artísticas realizadas”. La iniciativa, añadió, nace de su “pasión por el cine” y de su compromiso de “seguir generando experiencias que conecten con nuestro público”.

La distribuidora reconoció que “escuchar y expresar diferentes opiniones es una parte esencial de la conversación” y aseguró que da la bienvenida a los comentarios respetuosos del público sobre sus películas. “Mantenemos nuestro compromiso de escuchar y considerar cuidadosamente las distintas perspectivas”, apuntó.

Finalmente, invitaron a quienes ya vieron la película a “vivirla una vez más desde una nueva perspectiva” y a quienes aún no la han visto a “dejarse cautivar por su extraordinaria propuesta cinematográfica y su inmersivo universo fantástico”. La compañía cerró su mensaje con la etiqueta #ValoramosTodasLasVoces y un llamado: "¡Nos vemos en los cines!”.

Y es que la compañía recibió suficientes críticas, reclamando que “nuestra solicitud de un nuevo doblaje se basa en el siguiente punto: la inclusión de ‘star talents’, destacando mayormente a quienes doblaron a ‘Prue’ y ‘Brendan’, quienes afectan la inmersión y la calidad interpretativa de los personajes”.

Y agregaron que “creemos firmemente que una película tan importante y sobre todo que costó 16 años de trabajo merece una versión en nuestro idioma que respete el trabajo actoral original y dignifique la profesión del doblaje en nuestra región”.

En tanto, Macarena García no se pronunció al respecto, Natalia Téllez defendió el trabajo que hoy les fue retirado e Ibarreche pidió disculpas y aclaró: “No acepté un trabajo para quitárselo a un actor de doblaje, lo acepté para volverme uno. Más aún, para consolidarme como uno. La intención es que el resultado hable por sí mismo y que ese resultado sea bueno y esté a la altura de la película de la que parte”.

“Aquí, de acuerdo a lo que he leído y escuchado estos días, no lo estuvo. Y lamento que así haya sido.

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Las críticas más fuertes se centraron en García (quien dio vida a ‘Sasha’ en la serie ‘Timbiriche’, pues era su debut en el doblaje de películas. El público reclamó que la joven actriz “no le diera intención” al personaje y se le escuchara como “una niña fresa”.

Finalmente, compararon el doblaje original y dista mucho del trabajo de los mexicanos.