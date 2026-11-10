Livia Brito y Gonzalo García Vivanco en “Infinito amor": El amor los desarma

Como protagonistas de Infinito amor, el exitoso melodrama vespertino producido por Salvador Mejía, Livia Brito y Gonzalo García Vivanco viven historias que los han llevado a conectar con emociones muy personales. Mientras ella descubre, a través de Cristina, cuánto disfruta interpretar a una madre, él enfrenta el reto de dar vida a un hombre dispuesto a sacrificarlo todo por salvar a la suya.

Para Livia Brito, interpretar a Cristina ha significado descubrir una faceta que disfruta particularmente: la maternal. Aunque todavía no tiene hijos, la actriz confiesa que atraviesa una etapa en la que siente una enorme necesidad de consentir, proteger y demostrar cariño. Mientras llega la oportunidad de experimentar la maternidad fuera de la ficción, encuentra en los dos hijos de su personaje una manera de darle salida a ese sentimiento. “El personaje te escoge a ti, y yo creo que ahorita es un momento muy bonito de mi vida para ser mamá, aunque no soy mamá. Tengo siete hermosos perritos, tengo a mis papás, que los adoro con mi vida, y me hacía falta dar mucho amor y mucho cariño”, comparte en entrevista con TVyNovelas.

UNA MATERNIDAD CON RETOS: No se trata solamente de interpretar a una mujer que tiene hijos, sino de ponerse en los zapatos de una madre que debe enfrentar circunstancias especialmente difíciles.

Cristina tiene un niño con autismo y su maternidad está atravesada por retos que requieren paciencia, conocimiento y una enorme capacidad de comprensión. Para construirla, Livia ha tenido que aprender sobre las distintas manifestaciones de esta condición y la manera adecuada de acompañar a quienes viven con ella. “Tenemos un coach que nos ha enseñado muchísimo sobre cómo atender una crisis, los diferentes tipos y grados de autismo que hay; cómo contenerlo, cómo abrazarlo, cómo tocarlo y cómo hablarle”, explica.

La actriz considera que representar estas realidades en televisión también implica una responsabilidad. No basta con contar una historia emotiva: es necesario acercar al público a situaciones que muchas familias enfrentan cotidianamente y que, en ocasiones, son juzgadas desde el desconocimiento.

“Muchas veces hablamos o solemos señalar desde el desconocimiento. Es importante darle apertura a estas realidades, porque forman parte de la comunidad y de lo que vivimos en general. La vida tiene muchas personas diferentes y todos tenemos muchos matices, y es importante incluirlos”, reflexiona la cubana.

Su entusiasmo por esta faceta no significa que tenga prisa por convertirse en madre en la vida real. Livia lo toma con tranquilidad, sin presiones ni fechas establecidas. Si sucede, será bienvenida la experiencia; mientras tanto, disfruta a sus siete perros, a quienes considera sus “perrihijos”, y de la oportunidad de experimentar en la ficción el cariño cotidiano de una familia. “Yo feliz, el día que me toque, que me toque. Pero tampoco es algo que me quite el sueño”, dice con naturalidad.

MOVIDO POR EL CORAZÓN: Del otro lado de esta historia está Ariel Bravo, un hombre cuya vida gira alrededor de dos grandes afectos: el de su madre y el de Cristina, ese sentimiento que lo acompaña desde la infancia.

Para Gonzalo García Vivanco, encontrar el punto de conexión con Ariel no fue complicado. La relación entre una madre y su hijo tocó una fibra personal que le permitió acercarse al personaje desde un lugar muy íntimo.

“Lo que más me hizo sentir identificado es el infinito amor que le tiene un hijo a una madre. También es una persona que se mueve por el corazón y la bondad. Eso lo lleva a luchar por su infinito amor de la infancia. Desde ahí me fue muy fácil conectar con él”, cuenta. Sin embargo, entender los sentimientos de Ariel no significó que todo fuera sencillo. El personaje debe renunciar a aspectos fundamentales de su propia existencia para salvar a su madre, una decisión que lleva el sacrificio a un extremo emocional.

Su libertad, sus sueños, su vida y hasta la posibilidad de construir una relación de pareja quedan comprometidos. “Se me hizo complicado interpretar, sobre todo, la parte del sacrificio. Este personaje sacrifica todo: su libertad, casi su vida, sus sueños y hasta el amor de pareja, por salvarle la vida a su madre”, revela.

EL PESO DE SER EL PROTAGONISTA

Ese compromiso con el personaje también representa una nueva etapa profesional para el actor. Después de interpretar hombres nobles, galanes y antagonistas, reconoce que hoy se acerca a sus proyectos desde una madurez distinta. Ya no se trata solamente de resolver una escena o encontrar las características de un personaje, sino de comprender sus contradicciones y sostener emocionalmente una historia completa.

La responsabilidad es mayor porque, en esta ocasión, Ariel no es simplemente el galán que acompaña el recorrido de una protagonista. La narración está construida alrededor de él y de sus decisiones. El propio productor, Salvador Mejía, y su compañera Livia se lo hicieron saber desde el principio. “Me dijeron: ‘Esta es tu historia y todos estamos alrededor de ella, tú la estás contando’”. Entonces, obviamente, esto es un peso y una responsabilidad”, reconoce.

Gonzalo admite que llegó nervioso, consciente de que buena parte del desarrollo dramático recae sobre sus hombros. También debe transitar por diferentes etapas de la vida de Ariel y enfrentar situaciones de gran intensidad emocional. Aun así, considera que su experiencia le ha permitido asumir el desafío con mayor seguridad.

ENCUENTRA LA NOTA COMPLETA EN NUESTRA EDICION IMPRESA DE ESTA SEMANA YA A LA VENTA