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Hallan sin vida a famoso intérprete de ‘El Bombón Asesino’ en su estudio de grabación

Las autoridades investigan qué le pasó.

Noviembre 11, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Uno de los intérpretes de ‘El Bombón Asesino’ fue hallado sin vida.

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“Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre”.

Esta tarde se dio a conocer que el músico e intérprete del tema ‘El Bombón Asesino’, que se popularizó en México con Ninel Conde, fue encontrado sin vida en su estudio de grabación.

La prensa argentina da cuenta de que el acordeonista fue hallado muerto en la ciudad de Santa Fe.

Identificado como Marcos Camino, el también fundador de ‘Los Palmeras’, fue visto por última vez por su cuñada a través de las cámaras de seguridad cuando ingresaba al galpón logístico de la banda.

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Luego de que se detectara que llevaba un tiempo sin salir del lugar, la mujer se preocupó, por lo que acudió acompañada de un empleado y, tras forzar la puerta, descubrieron que estaba su cuerpo sin vida, por lo que de inmediato llamaron a las autoridades.

En tanto, agentes de la Policía de Investigaciones, llegaron al lugar y realizaron los protocolos correspondientes, asegurando el área.

“Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre”, expresaron ‘Los Palmeras’ en un mensaje que colgaron en sus redes sociales.
“Acompañamos a sus seres queridos en este momento de inmenso dolor y solicitamos respeto por la intimidad de la familia, así como prudencia y responsabilidad en la difusión de la información. Agradecemos las muestras de cariño y acompañamiento”, concluyeron.

Algunos diarios argentinos reportan que el músico se habría suicidado aunque no se ha confirmado dicha versión.

¿Quién era Marcos Camino?

Fundó junto con otros integrantes el ‘Sexteto Palmeras’ en 1972 y así junto a Rubén ‘Cacho’ Deicas atestiguó como se volvieron un referente de los grupos de música tropical en Argentina.

El conjunto fue uno de los primeros en entonar ‘El Bombón’, canción compuesta por Juan Baena que posteriormente adoptó el nombre de ‘El Bombón Asesino’ y que cobró gran popularidad en voz de Ninel Conde en México.

Entre sus éxitos también están ‘La Suavecita’ y ‘Soy Sabalero’, este último se volvió emblema para los fanáticos del ‘Club Atlético Colón’, especialmente tras la presentación de la agrupación en la final de la Copa Sudamericana de 2019.

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En febrero de este año, Camino anunció su retiro de los escenarios por cuestiones de edad y salud, así como el deseo de pasar tiempo en familia.

En 2025, Deicas abandonó ‘Los Palmeras’ debido a diferencias internas. Él y Marcos se enfrentaron en tribunales, a lo que este atribuyó, en plática con ‘Se Siente Argentina’, un “principio de depresión”.

Descanse en paz.

ninel conde Bombon Asesino
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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