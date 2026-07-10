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Ana Serradilla ya NO PODRÁ TENER HIJOS, tenía un tumor y perdió el útero: “Me duele no ser mamá”

La actriz se sometió a una delicada cirugía que cambió sus planes.

Julio 10, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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“A consecuencia de la endometriosis y ya con la despedida de mi útero, me despedí a ser mamá”.

La actriz Ana Serradilla reveló que tuvo que someterse a una delicada cirugía por un padecimiento crónico que complicó su salud. La intervención urgente por un tumor hizo que la protagonista de ‘La viuda negra’ perdiera el útero y con ello la posibilidad de embarazarse y ser madre.

Serradilla compartió que la intervención ocurrió hace más de cuatro meses y en ella le extrajeron el útero y un tumor en el colon.

“Me quitaron el útero y un tumor en el colon, a consecuencia de la endometriosis y ya con la despedida de mi útero, me despedí a ser mamá”, mencionó Ana.

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La estrella de telenovelas descartó el recurrir al método de vientre subrogado para poder ser madre y también hizo de lado la idea de la adopción, a pesar de que varias personas se lo han sugerido.

La intérprete reconoció que debido a que le dio prioridad a su carrera y puso la maternidad en segundo plano, el tiempo causó estragos en su cuerpo.

Al tiempo se dijo agradecida por tener dos hijastros y se calificó como una madrastra “muy barco”. Destacó que tienen una familia muy bonita, que no tiene problemas con la madre de los hijos de su pareja y que no se arrepiente por no poder ser madre.

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Ericka Rodríguez

“Me duele no ser mamá, pero no es algo de lo que me arrepienta, creo que estoy muy agradecida con la vida que tengo”, comentó la actriz.

Además mencionó que a pesar de todo, tiene un trabajo que ama y se encuentra satisfecha como para quejarse por lo que no tiene.

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Serradilla subrayó que la decisión de no ser madre ya la había tomado desde el año 2020, cuando contrajo matrimonio con Raúl Martínez Ostos.

Ana Serradilla maternidad
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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