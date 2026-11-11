A Lambda García, le piden MATRIMONIO: “me voy a casar con mi mejor amigo”

“Me estoy casando con mi mejor amigo y eso es algo que ves en las películas, que imaginas que algún día podría sucederte”.

El actor Lambda García compartió que su novio Daniel Delgado le pidió matrimonio, esto a 24 años de haberse conocido. El productor de teatro se arrodilló en pleno atardecer en un mirador de Ensenada con un anillo y una canción compuesta especialmente para ellos.

“Era una canción que había hecho para nosotros. Hablaba sobre nuestra historia y sobre su amor y sobre lo que fuimos”, le dijo Lambda a la revista ‘Quién’.

Cuando terminó la melodía, Delgado lo miró y le dijo: “Te amo muchísimo y quiero que te cases conmigo”. Lambda García contó que lloró y luego dijo que sí.

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Lambda y Daniel compartieron en sus redes sociales fotos del momento, mismas en las que se les ve abrazados y también con las manos entrelazadas, mostrando un par de anillos.

“Me estoy casando con mi mejor amigo y eso es algo que ves en las películas, que imaginas que algún día podría sucederte”, dijo García. “Hay paz. Es una paz brutal y un amor desbordado, pero también responsable y bonito”.

El actor y el productor de teatro fueron novios durante 6 años. Lambda tenía 19 cuando se conocieron, y aunque terminaron no dejaron de ser amigos.

“Después de esos seis años decidimos que cada quien siguiera su vida, pero nunca dejamos la amistad porque, al final de cuentas, él era mi mejor amigo”, compartió.

El reencuentro sentimental llegó hace dos años, durante un viaje a Puebla que hicieron con un grupo de amigos para visitar a Delgado. Fue ahí, en ese contexto cotidiano, donde los dos volvieron a conectar de otra manera.

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¿Quién es Daniel Delgado?

Es productor de teatro y uno de los representantes de la escena independiente en México. Estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana, pero su interés por las artes escénicas comenzó desde niño.

Actualmente trabaja en ‘Playhouse’, productora con la que ha participado en el desarrollo de distintos montajes. Su trayectoria incluye obras como ‘Waitress’, ‘Siete veces adiós’, ‘Asesinato para dos’ y ‘Desde el Cero Musical’.

También ha formado parte de producciones como ‘Bule Bule el show’, ‘Los últimos 5 años’, ‘Canciones para un mundo nuevo’, ‘Buenas personas’, ‘La madriguera’ y ‘Wicked’.