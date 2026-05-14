Adriana Louvier revela casi hasta las lágrimas que PERDIÓ TRES BEBÉS: “fueron dos años y medio muy duros”

“Fueron varias cosas y emocionalmente, es muy duro”.

Casi al borde de las lágrimas, la actriz Adriana Louvier, relató por primera vez el difícil episodio que vivió tras perder tres bebés. La protagonista de la telenovela ‘Hermanas, un amor compartido’, narró cómo enfrentó el duelo y la decisión que tomó junto a su esposo.

En una charla que otorgó al programa ’Todo para la mujer’, Louvier externó que “sí, tuvimos, bueno yo me embaracé, tuve tres pérdidas. Después ya se iban a intentar otras cosas. Como que sí había claridad en lo que pasaba, pero al mismo tiempo era como un camino incierto, aunque los doctores decían sí, pero fueron dos años y medio, se cruzó también el fallecimiento de mi papá que fue muy fuerte para mí”, indicó.

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Adriana se sinceró sobre el momento “muy duro” que enfrentó tras las pérdidas y la decisión drástica que tomó junto a su esposo.

“Fueron varias cosas y emocionalmente, es muy duro, yo respeto muchísimo y admiro mucho a las mujeres que dicen ‘seis años y sigo’, hasta que lo logran, yo sentí que no, podría haber pasado, no sé cuándo, pero fue una decisión que tomamos por rescatarnos a nosotros y también por rescatarme yo”, precisó.

La estrella de ‘Caer en tentación’ destacó que en esos episodios “son muchas cosas que dejas de lado”.

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En tanto, Adriana está casada con el modelo y entrenador físico Carlos Augusto ‘Guto’ Salas desde diciembre de 2016.