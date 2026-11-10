Nodal SE TATÚA el símbolo de Los Aguilar en medio de un supuesto distanciamiento con su familia

“Es un honor y es un orgullo pertenecer a la familia Aguilar”.

Christian Nodal se volvió tendencia en últimas horas por una serie de fotografías y su nuevo tatuaje.

Fue durante su presentación, el fin de semana pasado, junto a Pepe Aguilar en Aguascalientes, donde el sonorense dejó ver su nuevo tatuaje en la mano derecha y que se trata del símbolo que identifica a la dinastía Aguilar.

Aunque no se sabe públicamente cuándo se realizó el diseño, los videos e imágenes que circulan en redes sociales del concierto permitieron observar que habría sustituído un corazón verde que anteriormente llevaba en esa parte de la mano.

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Según las imágenes, el diseño que ahora lleva Nodal es el fierro de herrar de ‘El Soyate’, el rancho de la familia Aguilar en Zacatecas.

El emblema tiene un significado especial para Pepe Aguilar, quien ha explicado que se trata de una versión estilizada del fierro utilizado por su abuelo y su padre.

“Es como mi batiseñal. Ésta en todo lo que tiene que ver conmigo”, dijo Pepe en una entrevista.

La marca se ha utilizado tradicionalmente para identificar caballos, ganado y propiedades del rancho, además de aparecer en materiales relacionados con la carrera musical de la familia.

El aparente nuevo tatuaje salió a la luz durante el concierto sinfónico ‘Hasta los Huesos’, realizado en el ‘Festival Cultural de Calaveras 2026’, en Aguascalientes.

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😂 ¡Pero qué bonita familia, qué bonita familia!, diría el mismísimo Pompín Iglesias. Y es que la de Pepe Aguilar, sus hijos y su yerno, Christian Nodal, dieron tremendo show anoche en Aguascalientes. 🤭🎤



Y a la hora de las presentaciones entre Pepe y Christian, o sea, suegro y… pic.twitter.com/giDvirsOZz — Raul Gutierrez🇲🇽 (@Raulgutierrez) November 7, 2026

Durante la presentación, Pepe dedicó palabras de reconocimiento a su yerno, a quien calificó como uno de los artistas más destacados que ha conocido dentro de la música mexicana.