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Exmanager acusa a Rebecca Jones de CONSUMIR SUSTANCIAS: “Era terrorífica, histérica, se le pegaban los cables”

A tres años de la muerte de la actriz, Emilio Morales narró lo difícil que fue trabajar con la actriz y con otros de sus compañeros.

Noviembre 10, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El exrepresentante de Rebecca Jones contó algunos de sus secretos como que su difícil carácter.

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“Rebecca Jones era terrorífica… se enojaba de todo Rebecca Jones. Estaba loca”.

Detrás de las grandes figuras del espectáculo hay historias que pocas veces salen a la luz. Y en la más reciente entrevista del podcast ‘Gente Bien Parada’, de Ernesto Hernández, llegó el representante de famosos, Emilio Morales.

El también periodista y colaborador de La Saga, hizo una serie de revelaciones sobre varias estrellas, las más “insoportables”, y así sin miramientos mencionó a Pablo Montero, Angélica Aragón y Rebecca Jones.

Emilio Morales, quien trabajó por años con Pablo Montero, expresó que su relación era de altibajos e incluso llegó a negarlo. Pablo Montero, en problemas de forma recurrente, se molestó con su representante artístico varias veces, pero Emilio aseguró que no había nada “que una botella de tequila no lograra amistarnos”.

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Luego contó que la protagonista de ‘Mirada de Mujer’ es “insoportable” y que en una ocasión se equivocó con el número de un lugar al que acudían a un evento. “La dirección estaba bien, sólo estaba mal el número”, por lo que Angélica Aragón enfureció.

Luego, le pidió a Emilio que ni siquiera la volteara a ver. A lo que su exrepresentante le contestó que renunciaba. “Aquí está tu tour de medios, me contrataste para conseguirte proyectos no para soportarte”. Y hasta contó le mentó la madre.

Por último, mencionó a la desaparecida Rebecca Jones.

“Hay un dicho que reza que no hay muerto malo. Rebecca Jones era terrorífica… se enojaba de todo Rebecca Jones. Estaba loca… Y no me vayan a empezar a salir con que ‘ya no se puede defender’. No, no, no, estaba loca. Histérica, menopáusica, se le pegaban los cables, no soportaba ni el espejo. También un día la mandé a la fregada”, relató Morales.

Posteriormente, explicó que le había conseguido un evento al que sólo tenía que ir a leer dos poemas por una cuantiosa suma económica.

“La llevo a Durango, le consigo un contrato, le pagan muy bien, en efectivo, porque leyera dos poemas y se pone como loca. Había consumido sustancias, había hecho una serie de cosas terroríficas y el culpable era yo”, desveló.

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El presentador de la emisión contó que cuando peleó con Montero le llamó para aconsejarlo que no se metiera en problemas, pero Emilio destaca que “no me espanta contar mi versión de la historia”, pues también muchas cosas están pactadas con los famosos.

Rebecca Jones
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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