Ahora Netflix se disculpa por promocionar película con ‘Lesslie Polinesia’, pero con la voz DE OTRA ACTRIZ

“Este es un claro ejemplo de cómo mi gremio es denigrado y minorizado. La total injusticia, sin palabras. El resto se cuenta solo”.

El día de ayer ocurrió un hecho histórico al anunciarse que se haría el redoblaje de la cinta ‘Wildwood’ tras las críticas del público, quienes reprochaban “el pésimo trabajo” de los actores Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche.

Ante su poca experiencia en el doblaje de películas, usuarios en redes solicitaron a la productora que valorara el trabajo de 16 años, que tardó en animarse la cinta, y colocara voz que “estuvieran a la altura”.

“La inclusión de ‘star talents’, destacando mayormente a quienes doblaron a ‘Prue’ y ‘Brendan’, quienes afectan la inmersión y la calidad interpretativa de los personajes”, se podía leer en la petición de Change.org, que fue firmada por más de 15 mil personas.

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Ahora, en una nueva polémica pero que tiene un común denominador, se encuentra Netflix. Y es que para promocionar su nueva película ‘Hermanastras’, la plataforma utilizó un corto en el que ‘Lesslie Polinesia’, youtuber popular por su proyecto junto a sus hermanos ‘Los Polinesios’, presenta a su personaje y se escuchan algunos de sus diálogos.

Luego de que el clip ya circulaba y se viralizaba en internet, salió la actriz de doblaje profesional Diana Galván a denunciar que la voz del corto no era la de Lesslie, sino la suya.

En el promo, la también empresaria decía que estaba detrás de la voz de ‘Margot’, quien es una de las hermanastras de ‘Cenicienta’, misma que termina convertida en rana.

“Hola a todos, yo soy ‘Lesslie Polinesia’ y doy voz a ‘Margot’ en la película ‘Hermanastras’ en Netflix”, se escucha decir a la influencer.

Al tiempo, Diana Galván se pronunció: “La voz de ‘Margot’, la rana, en este promo es mía. Este es un claro ejemplo de cómo mi gremio es denigrado y minorizado. La total injusticia, sin palabras. El resto se cuenta solo”.

Galván recibió el apoyo de sus compañeros e incluso subieron la denuncia a la página ‘Acoso doblaje’, donde se exponen casos de injusticia contra los profesionales que dan voz en series, películas y documentales.

Netflix se disculpa por usar la voz de actriz de doblaje y hacerla pasar por la de ‘Lesslie Polinesia’

La plataforma volvió a subir el promocional de ‘Hermanastras’ y pidió disculpas por haber colocado el clip con la voz de Diana Galván. Además, explicó que todo se trató de un error.

“Una disculpa por el error anterior, les mando otra vez todo mi amor y admiración a Lesslie y a Diana. Soy su fan”.

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Además, indicó que esta nueva versión sí tenía la voz de la creadora de contenido.

“Ahora sí: LESSLIE como ‘Margot’ en ‘Hermanastras’”, agregaron al clip.

Luego, en un comunicado lamentaron el error y destacaron la amplia trayectoria de Diana Galván.