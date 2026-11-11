Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Ahora Netflix se disculpa por promocionar película con ‘Lesslie Polinesia’, pero con la voz DE OTRA ACTRIZ

Tal como sucedió con ‘Wildwood’ por incluir a influencers, la plataforma decidió colocar la voz de una actriz experimentada en el doblaje, pero con el rostro de la ‘Polinesia’ y llegaron los reclamos.

Noviembre 11, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Lesslie-Polinesia.jpg

‘Lesslie Polinesia’ aparece en los promos de ‘Hermanastras’, pero con la voz de otra actriz.

YouTube/Instagram

“Este es un claro ejemplo de cómo mi gremio es denigrado y minorizado. La total injusticia, sin palabras. El resto se cuenta solo”.

El día de ayer ocurrió un hecho histórico al anunciarse que se haría el redoblaje de la cinta ‘Wildwood’ tras las críticas del público, quienes reprochaban “el pésimo trabajo” de los actores Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche.

Ante su poca experiencia en el doblaje de películas, usuarios en redes solicitaron a la productora que valorara el trabajo de 16 años, que tardó en animarse la cinta, y colocara voz que “estuvieran a la altura”.

“La inclusión de ‘star talents’, destacando mayormente a quienes doblaron a ‘Prue’ y ‘Brendan’, quienes afectan la inmersión y la calidad interpretativa de los personajes”, se podía leer en la petición de Change.org, que fue firmada por más de 15 mil personas.

TE RECOMENDAMOS: ¡ADIÓS Macarena, Natalia e Ibarreche! ‘Wildwood’ confirma redoblaje de la película tras críticas y exigencias

Ahora, en una nueva polémica pero que tiene un común denominador, se encuentra Netflix. Y es que para promocionar su nueva película ‘Hermanastras’, la plataforma utilizó un corto en el que ‘Lesslie Polinesia’, youtuber popular por su proyecto junto a sus hermanos ‘Los Polinesios’, presenta a su personaje y se escuchan algunos de sus diálogos.

Luego de que el clip ya circulaba y se viralizaba en internet, salió la actriz de doblaje profesional Diana Galván a denunciar que la voz del corto no era la de Lesslie, sino la suya.

En el promo, la también empresaria decía que estaba detrás de la voz de ‘Margot’, quien es una de las hermanastras de ‘Cenicienta’, misma que termina convertida en rana.

“Hola a todos, yo soy ‘Lesslie Polinesia’ y doy voz a ‘Margot’ en la película ‘Hermanastras’ en Netflix”, se escucha decir a la influencer.

Al tiempo, Diana Galván se pronunció: “La voz de ‘Margot’, la rana, en este promo es mía. Este es un claro ejemplo de cómo mi gremio es denigrado y minorizado. La total injusticia, sin palabras. El resto se cuenta solo”.

Galván recibió el apoyo de sus compañeros e incluso subieron la denuncia a la página ‘Acoso doblaje’, donde se exponen casos de injusticia contra los profesionales que dan voz en series, películas y documentales.

Netflix se disculpa por usar la voz de actriz de doblaje y hacerla pasar por la de ‘Lesslie Polinesia’

La plataforma volvió a subir el promocional de ‘Hermanastras’ y pidió disculpas por haber colocado el clip con la voz de Diana Galván. Además, explicó que todo se trató de un error.

“Una disculpa por el error anterior, les mando otra vez todo mi amor y admiración a Lesslie y a Diana. Soy su fan”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Fans EXIGEN NUEVO DOBLAJE de la cinta ‘Wildwood’; actores sin experiencia e influencers, la razón

Además, indicó que esta nueva versión sí tenía la voz de la creadora de contenido.

“Ahora sí: LESSLIE como ‘Margot’ en ‘Hermanastras’”, agregaron al clip.

Luego, en un comunicado lamentaron el error y destacaron la amplia trayectoria de Diana Galván.

Lesslie Polinesia Actores de doblaje
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Portero-relojes-falsos.jpg
Famosos
Exportero de la Liga MX es arrestado en Estados Unidos por tráfico de RELOJES FALSOS
Noviembre 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pelicula-Wildwood.jpg
Famosos
¡ADIÓS Macarena, Natalia e Ibarreche! ‘Wildwood’ confirma redoblaje de la película tras críticas y exigencias
Noviembre 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Rebecca-Jones.jpg
Famosos
Exmanager acusa a Rebecca Jones de CONSUMIR SUSTANCIAS: “Era terrorífica, histérica, se le pegaban los cables”
Noviembre 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ari-Telch.jpg
Famosos
Reaparece Ari Telch tras generar preocupación y reconoce que NO ESTABA “secuestrado”
Noviembre 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
infnitoamor--.jpg
Telenovelas
Livia Brito y Gonzalo García Vivanco en “Infinito amor": El amor los desarma
Al frente del éxito vespertino de Salvador Mejía, sus protagonistas hallan en esta historia de desencuentros, heridas y segundas oportunidades puntos de conexión con sus propias experiencias, más allá de los personajes que interpretan.
Noviembre 10, 2026
 · 
Nayib Canaán
Christian-Nodal.jpg
Famosos
Nodal SE TATÚA el símbolo de Los Aguilar en medio de un supuesto distanciamiento con su familia
En un concierto reciente quedó al descubierto que Nodal se hizo un tatuaje con el logotipo de ‘El Soyate’, el rancho de la familia de Ángela.
Noviembre 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Jose-Eduardo-Derbez.jpg
Famosos
Paola Dalay revela MOTIVO por el que se terminó su relación con José Eduardo
El hijo de Eugenio Derbez le habría dicho desde el principio de su noviazgo que no tenía intención de llegar al altar.... Eso pesó.
Noviembre 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Laura Bozzo
Famosos
Confirman que Laura Bozzo ESTÁ CONECTADA a un respirador; lleva un mes hospitalizada
‘La Señorita Laura’ fue hospitalizada en octubre por problemas estomacales, pero por complicaciones pulmonares tuvieron que conectarla a un respirador.
Noviembre 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez