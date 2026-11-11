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Exportero de la Liga MX es arrestado en Estados Unidos por tráfico de RELOJES FALSOS

El exfutbolista de Atlas, Santos y Necaxa encabezaba una red de importación y exportación de relojes de lujo falsificados.

Noviembre 11, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El exportero de Atlas, Santos y Necaxa, Pedro Hernández Calderón, tenía un presunto negocio internacional de relojes falsificados.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó del arresto de un exporto mexicano acusado de participar en una red internacional de tráfico de relojes falsos por 5.4 millones de dólares.

Pedro Hernández Calderón, de 45 años, es señalado de encabezar presuntamente a la banda que importaba y exportaba relojes apócrifos, según la acusación presentada en el Distrito Sur de Texas.

Utilizando la ciudad fronteriza de Laredo como su centro de operaciones, el exfutbolista tenía a sus principales clientes, y víctimas, en México.

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Las autoridades estadounidenses identificaron numerosos envíos de relojes falsos a direcciones de Laredo, entre junio de 2025 y octubre de 2026.

El producto detectado en esos 16 meses tenía un valor minorista estimado de 5.4 millones de dólares, si las piezas fueran auténticas.

Hernández Calderón permanece bajo custodia mientras continúa el procedimiento penal y podría recibir una condena de hasta 10 años de prisión federal, además de una posible multa de hasta 2 millones de dólares.

Pedro era apodado ‘La tabla’ y fue el portero en media docena de equipos profesionales. Comenzó su carrera con ‘Los Delfines’ de Coatzacoalcos y luego llegó a primera división con ‘Santos Laguna’, en el Apertura 2025.

Le siguieron ‘Los Jaguares’ de Tapachula y ‘Los Rojinegros’ del Atlas. Posteriormente fue transferido al Necaxa.

Su último equipo como futbolista fue con el ‘Club Irapuato’, donde se retiró del futbol profesional.

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Aferrado al balompié, Hernández Calderón incursionó como entrenador de porteros, pero no tuvo mejor suerte que como futbolista.

Futbolista arrestado
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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