Reaparece Ari Telch tras generar preocupación y reconoce que NO ESTABA “secuestrado”

“Todavía no (me busca), pero ella sabe que es broma”.

Luego de mantener bajo control su diagnóstico de bipolaridad y aparentemente enfrentar al Parkinson, Ari Telch generó una nueva preocupación entre sus seguidores, pues la tarde de ayer compartió que una mujer lo perseguía y creía estar secuestrado.

“Por el momento huí, pero no sé dónde me encuentro. Si la conocen y sabe su dirección, llamen a seguridad. Creo que aún estoy en Cuernavaca. ¿Conoces su nombre? Te suplico me lo hagas saber.

“Casi no tengo comida y temo ingerirla, pienso que desea acabar conmigo.

SU NOMBRE POR FAVOR.

El mío ARI TELCH.

GRACIAS”, fue el mensaje que publicó el actor.

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Ante la incertidumbre, muchos de sus seguidores le externaron sus muestras de preocupación y llenaron de mensajes su publicación en Facebook. También hubo quienes no creyeron que fuera real e indicaron que era su tipo de humor y que, posiblemente con ese post buscaba que las personas acudieran al teatro a ver su monólogo ‘D’Mente’.

El programa ‘Venga la Alegría’ se dio a la tarea de buscarlo en el Teatro Xola donde tenía una función programada, y ahí lo encontraron sano y salvo. Admitió que no estuvo en peligro y que se trató de una broma. Al tiempo, expresó que ni siquiera su hija mayor, Sofía, se inmutó y menos intenso dar con su paradero.

“Todavía no (me busca), pero ella sabe que es broma”, dijo Ari sobre su hija Sofía.

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Finalmente, explicó quién es la mujer de la foto que no sería su secuestradora sino su nueva pareja.