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Reaparece Ari Telch tras generar preocupación y reconoce que NO ESTABA “secuestrado”

Ari Telch preocupó a sus seguidores pues publicó en sus redes que una mujer lo perseguía y que lo había llevado a un sitio que no ubicaba.

Noviembre 10, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Ari-Telch.jpg

Ari Telch reapareció tras publicar que estaba secuestrado.

YouTube

“Todavía no (me busca), pero ella sabe que es broma”.

Luego de mantener bajo control su diagnóstico de bipolaridad y aparentemente enfrentar al Parkinson, Ari Telch generó una nueva preocupación entre sus seguidores, pues la tarde de ayer compartió que una mujer lo perseguía y creía estar secuestrado.

“Por el momento huí, pero no sé dónde me encuentro. Si la conocen y sabe su dirección, llamen a seguridad. Creo que aún estoy en Cuernavaca. ¿Conoces su nombre? Te suplico me lo hagas saber.
“Casi no tengo comida y temo ingerirla, pienso que desea acabar conmigo.

SU NOMBRE POR FAVOR.

El mío ARI TELCH.

GRACIAS”, fue el mensaje que publicó el actor.

TE RECOMENDAMOS: Ari Telch preocupa al publicar mensaje: “estoy secuestrado… pienso que desea ACABAR CONMIGO”

Ante la incertidumbre, muchos de sus seguidores le externaron sus muestras de preocupación y llenaron de mensajes su publicación en Facebook. También hubo quienes no creyeron que fuera real e indicaron que era su tipo de humor y que, posiblemente con ese post buscaba que las personas acudieran al teatro a ver su monólogo ‘D’Mente’.

El programa ‘Venga la Alegría’ se dio a la tarea de buscarlo en el Teatro Xola donde tenía una función programada, y ahí lo encontraron sano y salvo. Admitió que no estuvo en peligro y que se trató de una broma. Al tiempo, expresó que ni siquiera su hija mayor, Sofía, se inmutó y menos intenso dar con su paradero.

“Todavía no (me busca), pero ella sabe que es broma”, dijo Ari sobre su hija Sofía.

NO TE VAYAS SIN LEER: Ari Telch tendría Parkinson; enfrentaría DELICADA CONDICIÓN al igual que su madre

Finalmente, explicó quién es la mujer de la foto que no sería su secuestradora sino su nueva pareja.

“Estoy muy enamorado de esa jarocha, la conozco hace 29 años, ya tiene nietos y, ni modo, me fui a buscar mujeres trofeo, pero ya me la encontré de nuevo”, manifestó.

ari telch secuestro
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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