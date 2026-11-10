Paola Dalay revela uno motivo POR EL QUE SE TERMINÓ su relación con José Eduardo: ella sí se quería casar

“Yo siempre me quise casar”.

La expareja de José Eduardo Derbez, Paola Dalay, confesó que ella sí se quería casar aunque él siempre tuvo una postura distinta sobre el matrimonio. Luego de darse su ruptura, la madre de Tessa desveló que ese motivo también influyó en el término de su vínculo.

“Yo siempre me quise casar”, afirmó Paola Dalay. Según expuso, el actor era quien tenía “un poquito más de tema” con eso.

Sin embargo, tampoco quiso hablar de los motivos por los que José Eduardo no le dio el sí. “Eso sí no sé, tendrán que preguntárselo a él”, respondió a las cámaras de ‘Ventaneando’.

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Dalay también expuso que en diversos momentos le hizo mención a Derbez sobre un posible matrimonio, pero se cansó y terminó aceptando que no ocurriría.

“Por algo no se dan las cosas”, dijo.

Luego, abundó en que al principio aceptó que José Eduardo le expusiera que no buscaba casarse, pero después se resignó y finalmente, dijo que no pierde la esperanza de vestirse de novia con una futura pareja.

La creadora de contenido también fue cuestionada por el comunicado en video que realizaron ella y José Eduardo para anunciar el fin de su relación. Específicamente, los reporteros buscaban conocer la premura con la que colgaron el video tras ser captada en un evento de la Fórmula 1 con el futbolista César Romo.

“Fue algo que se platicó y algo que se acordó desde hace varios meses”, dijo.

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La influencer afirmó que no puede controlar lo que el público decida creer sobre el fin de la relación. También aseguró que ella y José Eduardo Derbez mantuvieron respeto, cariño y amor durante el vínculo.