Lucía Méndez llora al hablar del deterioro de Pedro Torres ante su enfermedad: “Es el amor de mi vida”

Desde hace varios meses se ha hablado del delicado estado de salud del productor de televisión Pedro Torres, quien fuera esposo de la actriz y cantante Lucía Méndez.

Torres enfrenta Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), un padecimiento crónico e incurable que va minando progresivamente el habla, la movilidad y la respiración.

En medio del proceso, sus seres queridos se reunieron en la Ciudad de México para rendirle un homenaje, mientras el propio Pedro, consciente del avance de su enfermedad, ha elegido ir cerrando ciclos despidiéndose de sus familiares, amigos y excompañeros de trabajo.

En últimos días, la salud del productor de televisión se ha visto comprometida al grado de requerir tanque de oxígeno y enfrentar dificultades para comunicarse.

Hace unos días, Pedro reapareció en el homenaje que se le realizó y que ante la imposibilidad de viajar a su ciudad natal, Saltillo, se hizo en un hotel cercano a su domicilio, bajo la organización del gobierno de Coahuila.

En el ámbito personal, lo vivido por Torres ha sido una experiencia particularmente complicada para la actriz y madre de su hijo, Pedro Antonio. En una charla con el programa ‘De Primera Mano’, Lucía Méndez reconoció que ambos atraviesan un episodio complejo.

“Estamos en una etapa muy difícil y muy sensible, Pedro Antonio y yo, pues por toda la situación de su papá… un día estás bien y al otro no sabes cómo vas a estar”. Lucía describió el impacto emocional en su hijo: “Anda triste, de capa caída, a veces no come, se deprime, está pasando por una situación dura”, indicó.

Y siguió hablando del productor aunque no pudo contener el llanto. “Está estable, no precisamente está como piensa la gente, pero sí es muy doloroso para mí”.

Añadió que “he llorado mucho, he llorado enormemente porque es un hombre que marcó mi vida, es el amor de mi vida, es el padre de mi hijo, y te sientes muy triste de ver que es un hombre que ama la vida”.

Para la familia, aceptar la enfermedad de Pedro ha sido complejo, aunque Méndez destacó su actitud positiva: “Ver la manera en que se ríe, ver la manera en que toma las cosas y realmente es un gran ejemplo, es inolvidable, y perdón que me ponga medio chípil, pero sí estoy pasando por un momento medio difícil”.

Ante la fragilidad, Lucía se puso nostálgica y reflexionó sobre el paso de las personas en el mundo. “La vida se te va y a veces no la valoras, piensas que va a ser eterno y no es cierto, simplemente tienes que estar cerca de Dios… tienes que pensar que la vida no es eterna, tienes que cuidarte la salud, tomar las cosas con calma y hay que aprovechar la vida”.

Sobre la forma en que el productor de televisión enfrenta su diagnóstico, Lucía dijo: “Lo admiro enormemente, la actitud que tiene, lo fregón que es, cuando llegas a su casa la forma en la que te recibe, cuando llegas a su departamento, la cantidad de flores que tiene”, concluyó.

