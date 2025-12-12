Productora de ‘La Casa de los Famosos México’ destroza a ‘La Granja VIP’: se tienen que tragar sus palabras

“Cuando no tienes las tablas y te atreves a juzgar al de la casa de enfrente, híjole, pues qué pena porque, después, se tiene que tragar sus palabras”.

Rosa María Noguerón afirma contundente que no ve el reality de TV Azteca, ‘La Granja VIP’, competencia directa de su producción ‘La Casa de los Famosos México’.

Y aunque asegura que no conoce el contenido que se transmite, sabe bajo su experiencia lo que significa dirigir un programa las 24 horas del día, para lo cual se requieren “tablas”, hecho del que carece la televisora del Ajusco, según sugirió.

“No, no la he visto, yo no la veo, no quisiera contaminarme, muy eventualmente me salen (clips) en redes sociales, pero puedo decirte que casi no”, dijo ante la prensa.

Noguerón fue cuestionada sobre las fallas técnicas que han sido evidentes en emisiones de ‘La Granja VIP’, a lo que determinó son elementos clave cuando se produce un reality en vivo, pues cabe recordar que Rosa María también ha producido ‘Guerreros’, un programa basado en retos de alto rendimiento físico.

“Conocemos los riesgos de hacer un programa en vivo, si tú me dijeras por qué hago un programa en vivo, porque tengo muchas horas de vuelo, llevo muchos años haciendo programas en vivo, haber hecho ‘Guerreros’ te da unas tablas impresionantes; es lo que te da la seguridad, la certeza”, señaló.

La productora también le dio el reconocimiento a Endemol, la distribuidora internacional con la que está asociada Televisa.

“Nosotros somos un gran equipo, con gente muy calificada, de verdad, Endemol se las sabe de todas, todas, tiene gente muy profesional al frente de cada dirección de cámaras, cada camarógrafo, que manejan las cámaras robóticas, de verdad, es un equipo súpercompetente, llevamos muchos años haciendo este proyecto”, destacó.

La líder detrás de ‘La Casa de los Famosos México’ no desaprovechó la oportunidad para dejar en el aire que ahora que Azteca tiene su reality en vivo puede comprender lo difícil que resulta no tener ningún tipo de percances.

“Cuando no tienes las tablas y, antes de arrancar tu proyecto, te atreves a hablar y a juzgar al de la casa de enfrente, híjole, pues qué pena porque, después, se tiene que tragar sus palabras”.

Con respecto a las críticas que Adal Ramones ha recibido en redes sociales, por su estilo conducir, y que ha sido comparado con el de Galilea Montijo, la productora prefirió callar, argumentando que no habla de lo que desconoce.

