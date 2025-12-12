A sus 102 años, María Victoria cumple la promesa de estar presente en Las Mañanitas a la Virgen

María Victoria comenzó a cantarle a la Virgen de Guadalupe cuando se dio cuenta del poder de la fe en su vida.

La cantante estaba embarazada de ocho meses de su hija “Teté” (María Esther) cuando cumplió una manda de ir en peregrinación hasta la Basílica de Guadalupe.

Desde ese momento, hace ya más de medio siglo, su devoción se convirtió en una disciplina: cada 12 de diciembre acude para interpretar una canción a manera de homenaje para la Virgen de Guadalupe.

“Tenía ocho meses de mi hija Tete, me fui y llegué a las siete de la mañana y me fui a las once de la noche, pero no había tanto peligro iba yo con un muchacho que trabajaba conmigo y un sobrino, pero muy bien que me fui”, contó María Victoria en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Es una tradición que solamente se rompió durante la pandemia y en una época en la que físicamente le fue imposible asistir.

Así fue la presentación de María Victoria en Las Mañanitas

Pero este diciembre de 2025, la que fuera vampiresa del cine mexicano, quiso estar presente en el festejo de la Guadalupana en la Basílica de La Villita, para cumplir con su promesa.

La conductora del programa que se transmitió por las estrellas, Julieta Lujambio, hizo hincapié en que “María Victoria está presente en el festejo de este año":

Lo que se vio en pantalla no fue una presentación reciente de María Victoria, sino el fragmento de una grabación hecha con anterioridad.

El tema fue “Qué hermosura tan bella”, el cual ella misma interpretó hace dos años en este mismo festejo.

En el video se apreció la fe de la cantante, quien desde su silla de ruedas, alzó la mirada para mirar a la Virgen de Guadalupe, de cuya efigie ella tiene 20 figuras en su casa.

