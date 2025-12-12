Suscríbete
Famosos

Gloria Trevi despotrica vs. TV Azteca en espera de juicio: “Tienen un modus operandi; quiero que me dejen en paz”

Se confesó con Sabina Berman sobre su proceso legal en Estados Unidos contra la televisora donde Pati Chapoy trabaja.

Diciembre 12, 2025 
MrPepe Rivero
ana-gloria-trevi-.jpg

Gloria Trevi

Octavio Lazcano

A la par de seguir con su carrera artística, Gloria Trevi ha estado en medio de un proceso legal contra TV Azteca y Pati Chapoy en busca de justicia tras acusarlos de difamación, calumnias y daño moral. Durante 15 años se ha alargado la demanda, síntoma de un “modus operandi” que la cantante señala sobre la televisora.

“Hicieron muchas cosas y prácticamente tienen un modus operandi, donde si sus actores o trabajadores no hacen lo que ellos dicen, se les van encima y empiezan con campañas de difamación y de calumnia de una manera super dura”, dijo Gloria Trevi en entrevista con Sabina Berman.

La artista mencionó ejemplos del pasado, de demandas donde TV Azteca peleó con celebridades que alguna vez brillaron en su señal: “Lo que le hicieron a Ana Colchero, a Rogelio Guerra, a Héctor Suárez...”.

Gloria Trevi demandó a TV Azteca en Estados Unidos porque ella vive allá, y espera que ahí sí se haga justicia. “Ellos han evitado presentarse durante más de 15 años. Si ellos estuvieran seguros de que todas las señalizaciones que hicieron en mi contra eran verdad, pues ya se hubieran presentado y no estuvieran gastando millones de dólares para no presentarse”.

La demanda está puesta por 180 millones de dólares, una cifra simbólica que podría superarse, pues fue hecha hace dos décadas. Sin embargo, Gloria Trevi asegura que realmente no busca tener ese dinero. “Yo ya gané. Llevo más de 12 años pudiendo trabajar, eso ya es haber ganado muchísimo, sacar adelante a mis hijos, que no estén atacando a mi familia. Le pararon durante años porque creyeron que podrían desestimar la demanda, pero han perdido todas las instancias”.

“No se han querido presentar en la corte, pese a que dijeron que no dijeron mentiras, pero hay situaciones muy coincidentes, como que salga una demanda en contra mía en Los Ángeles y que con eso vayan a la corte de Texas a decir que ellos dicen la verdad”, explicó.

“Han metido recursos, ya les habían dado una fecha y por una cuestión técnica, se tuvieron que quitar dos afirmaciones, pero eran otras 11. Con una que quede, es suficiente. Vuelven a querer desestimar todas”, insistió Trevi ante Sabina Berman.

chapoy-armando-trevi-.jpg

Pati Chapoy, Armando Gómez y Gloria Trevi

Instagram, X

Incluso se refirió a compañías como Elektra, parte de Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego: “Si tienes tanto dinero, si eres dueño de tantas tiendas, ¿para qué te ensañas? Hay tanto capricho, no deja ir nada, es muy triste, y te lo digo por la gente que tiene deudas en sus tiendas (Elektra), les hacen embargos terribles, es la gente más pobre que va y compra un refrigerador que se lo venden a no sé cuántas veces más su precio”.

“Quiero que me dejen en paz, a mi familia y mis hijos”, dijo sobre su objetivo con esta demanda.

Gloria insiste en que es una lucha desigual, “pero confío en la justicia de Dios y al estar en juzgados de Estados Unidos y poner todo en claro, la gente podrá ver y juzgar”.

MrPepe Rivero

