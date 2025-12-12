Suscríbete
Karenka y Manuel Riguezza, séptimo lugar: ¿Quiénes llegaron a la final de Las Estrellas Bailan en Hoy?

Faltan pocos días para conocer a la pareja ganadora.

Diciembre 12, 2025 • 
MrPepe Rivero
semifinal-estrellas-bailan-0.jpg

Karenka y Manuel Riguezza, séptimo lugar de Las Estrellas Bailan en Hoy

José Luis Ramos

En el viernes de semifinal de Las Estrellas Bailan en Hoy no hubo pareja eliminada, sino el resultado del séptimo lugar. Tras los últimos votos y calificaciones, Karenka y Manuel Riguezza terminaron su camino en la competencia.

semifinal-estrellas-bailan-14.jpg

Semifinal de Las Estrellas Bailan En Hoy 2025

José Luis Ramos

Karenka era una de las favoritas por su amplia experiencia en reality shows de baile. Además, fue la primera competidora que bailó en puntas, como bailarina de ballet.

semifinal-estrellas-bailan-2.jpg

Semifinal de Las Estrellas Bailan En Hoy 2025

José Luis Ramos

semifinal-estrellas-bailan-10.jpg

Semifinal de Las Estrellas Bailan En Hoy 2025

José Luis Ramos

semifinal-estrellas-bailan-22.jpg

Semifinal de Las Estrellas Bailan En Hoy 2025

José Luis Ramos

semifinal-estrellas-bailan-26.jpg

Semifinal de Las Estrellas Bailan En Hoy 2025

José Luis Ramos

Al inicio de la emisión de este viernes 12 de diciembre, Galilea Montijo anunció los resultados de los votos de la semana, con las que el público otorga puntos extras:

3 puntos extra - Briggitte y Aarón
2 puntos extra - Kunno y Rosa
1 punto extra - Jade Fraser y Chevo

En días pasados, se entregaron varias Estrellas de oro por desempeño individual, cada estrella son 2 puntos extra... Los ganadores fueron Briggitte Bozzo, Karenka y Marcos Montero, así como Michelle Rodriguez, Pía Sanz y Kunno. Asimismo, después de 38 votos de la producción, se entregó una estrella de oro para Aarón y Abelito, con 9 puntos a su favor.

semifinal-estrellas-bailan-25.jpg

Semifinal de Las Estrellas Bailan En Hoy 2025

José Luis Ramos

¿Quiénes son los finalistas de esta temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy?

Con 31 puntos - Briggitte Bozzo y Aarón Mercury fueron los primeros en ser nombrados finalistas. Después de bailar, se decidió a más finalistas:
Michelle Rodríguez y Julio Vallado
Jade Fraser y Chevo
Pía y Marcos Montero

semifinal-estrellas-bailan-6.jpg

Semifinal de Las Estrellas Bailan En Hoy 2025

José Luis Ramos

semifinal-estrellas-bailan-1.jpg

Semifinal de Las Estrellas Bailan En Hoy 2025

José Luis Ramos

Albertano, con su Moneda de Oro, eligió a una pareja de las que estaban en riesgo. Así que salvó a Jessica Díaz y Aldo Guerra, y se convirtieron en finalistas.

Fue entonces que Kunno y Rosa Caiafar resultaron finalistas, y Karenka y Manuel Riguezza fueron el séptimo lugar y ya no llegaron a la semana final.

semifinal-estrellas-bailan-7.jpg

Semifinal de Las Estrellas Bailan En Hoy 2025

José Luis Ramos

semifinal-estrellas-bailan-23.jpg

Semifinal de Las Estrellas Bailan En Hoy 2025

José Luis Ramos

semifinal-estrellas-bailan-24.jpg

Semifinal de Las Estrellas Bailan En Hoy 2025

José Luis Ramos

semifinal-estrellas-bailan-20.jpg

Semifinal de Las Estrellas Bailan En Hoy 2025

José Luis Ramos

semifinal-estrellas-bailan-19.jpg

Semifinal de Las Estrellas Bailan En Hoy 2025

José Luis Ramos

semifinal-estrellas-bailan-16.jpg

Semifinal de Las Estrellas Bailan En Hoy 2025

José Luis Ramos

semifinal-estrellas-bailan-21.jpg

Semifinal de Las Estrellas Bailan En Hoy 2025

José Luis Ramos

semifinal-estrellas-bailan-18.jpg

Semifinal de Las Estrellas Bailan En Hoy 2025

José Luis Ramos

semifinal-estrellas-bailan-17.jpg

Semifinal de Las Estrellas Bailan En Hoy 2025

José Luis Ramos

semifinal-estrellas-bailan-8.jpg

Semifinal de Las Estrellas Bailan En Hoy 2025

José Luis Ramos

semifinal-estrellas-bailan-13.jpg

Semifinal de Las Estrellas Bailan En Hoy 2025

José Luis Ramos

semifinal-estrellas-bailan-5.jpg

Semifinal de Las Estrellas Bailan En Hoy 2025

José Luis Ramos

semifinal-estrellas-bailan-3.jpg

Semifinal de Las Estrellas Bailan En Hoy 2025

José Luis Ramos

semifinal-estrellas-bailan-4.jpg

Semifinal de Las Estrellas Bailan En Hoy 2025

José Luis Ramos

semifinal-estrellas-bailan-11.jpg

Semifinal de Las Estrellas Bailan En Hoy 2025

José Luis Ramos

