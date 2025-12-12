Suscríbete
Muere atropellada querida actriz a los 60 años; revelan cómo hallaron su cuerpo en la calle

Horas después de su trágico deceso se supo que presintió su muerte.

Diciembre 12, 2025 
Ericka Rodríguez
Muere querida actriz tras ser atropellada.

“Ella sufrió traumatismos graves en la cabeza y el cuerpo”.

El pasado 8 de diciembre se registró una terrible muerte que ha dejado al mundo del espectáculo de luto. Y es que alrededor de las 21:00 horas mientras caminaba por las calles de Manhattan, en Nueva York, una querida actriz perdió la vida al ser arrollada.

Medios locales como The New York Times recogieron que el automóvil que la atropelló era conducido por in hombre de 61 años, quien al girar en una intersección, no se percató y golpeó a Wenne Alton David, provocándole fuertes lesiones.

Entre lágrimas, su representante ofreció detalles del fatal accidente y de cómo hallaron el cuerpo de la actriz en la calle. Destacó que aunque los equipos de emergencia arribaron al lugar para auxiliarla, no se pudo hacer más y perdió la vida.

“Ella sufrió traumatismos graves en la cabeza y el cuerpo. Los servicios de emergencia acudieron al lugar y la trasladaron al hospital Mount Sinai West, donde se certificó su deceso”, se lee en un comunicado.

Trascendió que el hombre responsable del fatal accidente permaneció en el lugar, pero no fue detenido.

“Por el momento no se ha detenido a nadie y la investigación sigue en curso a cargo de la Brigada de Investigación de Colisiones del Distrito de Carreteras”, reportan medios internacionales.

Sabía que iba a morir…

Un vecino de la querida Wenne Alton Davis reveló que la actriz parecía saber que su fin estaba cerca, pues días antes que morir se despidió de él.

“Te quiero, te apreció”; le dijo Wenne, hecho que tomó con asombro. “Fue muy extraño para mí porque sentí que se estaba despidiendo. Ahora que esto sucedió, todo me parece muy raro”, dijo.

Alton Davis, de 60 años, comenzó su carrera en 2004 al aparecer en el cortometraje ‘Ladies Room’, seguido del corto ‘Bare Knuckle’ tres años más tarde. Aunque formó parte de largometrajes como ‘Shame: Deseos culpables’ y ‘The Normal Heart’ en la década de los 2010, la actriz destacó principalmente en la televisión en series como ‘Rescue Me’, ‘American Odyssey’ y ‘Blindspot’.

Sus últimos trabajos en producciones televisivas llegaron en 2019 con ‘New Amsterdam’, en 2022 con ‘Girls5eva’, y en 2023 con la temporada final de ‘The Marvelous Mrs. Maisel’, donde interpretó a una de las policías.

A pesar de que no hubo arrestos durante el accidente, las autoridades continúan investigando la colisión entre la camioneta y Wenne Alton Davis.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
