Exmanager de Paquita la del Barrio revela quién se quedó con la herencia y si hay problemas en la familia

“Este bien inmueble se encuentra en Hidalgo, en Tula, se lo heredó Paquita a uno de sus nietos”.

En febrero próximo se cumplirán dos años del fallecimiento de la cantante Paquita la del Barrio, quien perdió la vida tras sufrir un infarto agudo al miocardio. Su muerte sigue causando conmoción entre la comunidad artística y sus seguidores.

Paquita tuvo una carrera prolífica que generó dividendos importantes y su herencia es uno de los temas que han llamado la atención, pues se calcula que la intérprete de ‘Rata de dos patas’, sumó en bienes unos 10 millones de dólares, el equivalente a 188 millones de pesos.

¿Qué pasó con la herencia de Paquita la del Barrio?

En junio pasado, su hermana Viola destapó que no había sido incluida en el testamento de la cantante veracruzana, por lo que muchos usuarios en redes sociales se cuestionaron a quién se le quedaron sus bienes.

Fue el exmanager de la intérprete, Francisco Torres, quien dio detalles sobre los terrenos que dejó Paquita y también habló sobre los supuestos problemas familiares que existen por la herencia.

Inicialmente, desmintió que haya conflictos familiares por el patrimonio de la artista.

“No, creo que por ahí hay una información un poquito confuso. Efectivamente, este bien inmueble se encuentra en Hidalgo, en Tula, se lo heredó Paquita a uno de sus nietos, todos están conscientes”, dijo el exmánager al programa ‘De Primera Mano’.

Torres indicó que el terreno que está provocando inquietud sí está intestado, por lo que necesita otro proceso legal.

“Todos creíamos que era una sola escritura. A la hora que el notario revisa resulta que no, son tres terrenos. Al hacer mención únicamente de la casa, del terreno donde se encuentra, sucede que ahora aparentemente existen uno o dos terrenos. Todavía están haciendo la investigación; aparentemente, esta parte queda intestada”, explicó.

También dijo que a los tres hijos de la cantante le corresponde resolver ese juicio, y añadió que el nieto heredero habló con sus padres y tíos, por lo que se despejaron los presuntos problemas al respecto.