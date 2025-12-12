Suscríbete
43 años después, Lucerito Mijares canta a la Virgen de Guadalupe igual que Lucero cuando era niña

Te contamos cómo fueron las interpretaciones de madre e hija en Las Mañanitas a la Virgen este 2025

Diciembre 12, 2025 • 
Alejandro Flores
luceritos virgen mañanitas.jpg

Una misma historia con 43 años de diferencia

Las estrellas

43 años después, una historia de fe se repite ante la imagen de la Virgen de Guadalupe en la Basílica de la Ciudad de México.

Lucero se presentó en 1982 por primera vez como una estrella infantil para cantar “Los reyes magos” en la Villita.
Este 2025, Lucerito Mijares, su hija se presentó en el mismo lugar para interpretar su propio homenaje a la Virgen.
Lucero ha participado desde hace 4 décadas en Las Mañanitas a la Virgen, y además, desde 2023 se ha sumado a ella la participación de su hija Lucerito Mijares.
Para la cantante, el hecho de que su hija comparta el 12 de diciembre con ella, constituye ya un acto de fe, un milagro.

“Aunque no he vivido en carne propia un milagro, su presencia en mi vida es una demostración de fe. Que yo pueda estar con la gente que amor y con mi hija, es un milagro constante que nos ha traído muchas bendiciones”.

En varias ocasiones Lucero ha explicado lo importante que es su participación en esta celebración, ya que considera que a la Virgen se le canta con el corazón más con la garganta.

La presentación de Lucerito Mijares

Lucerito Mijares siguió su ejemplo y en esta, su tercera vez en Las Mañanitas, hizo una declaración de fe antes de comenzar a cantar.
“Madre mía, estoy aquí, otro año, feliz de la vida, para cantarte en este tu día”.

TE RECOMENDAMOS: El milagro por el que Lucero canta cada año Las mañanitas a la Virgen el 12 de diciembre
Lucerito Mijares cantó “Virgencita ranchera”, mientras que su madre Lucero cerró el programa que se transmitió por Las estrellas con la interpretación de “Como un Lucero”

Lucerito Mijares Lucero Mañanitas a la Virgen de Guadalupe
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
