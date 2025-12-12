Suscríbete
En medio de su divorcio, Angélica Vale habla de infidelidad: "¿hay razón para revisar el teléfono?"

La conductora también contó una extraña historia con su exsuegra

Diciembre 11, 2025 • 
Alejandro Flores
angelica vale (2).jpg

Angélica Vale

Televisa

Mientras el proceso de su divorcio avanza, Angélica Vale sigue con su vida.

Su mayor exposición pública ahora es su programa de radio “La Vale Show”, en el que suele contar anécdotas, hacer recomendaciones y hasta dar consejos.
Fue así que contó la curiosa relación que tuvo con su ex suegra, es decir, la mamá de Otto Padrón, el empresario de quien se está divorciando.
La Vale contó que a pesar de que en varias ocasiones le pidió la receta de la yuca, la mamá de Otto nunca se la quiso dar.
Hasta que un día, estando la mujer hospitalizada y con un cóctel de medicamentos, Otto ideó un plan perfecto: aprovechar que está obnubilada por los medicamentos para que les dijera la receta.

“Se oye gacho contarlo, pero así fue”, contó La Vale.

La opinión de La Vale

El otro segmento del programa estuvo dedicado a una dinámica llamada “Ayúdame”, en el que leen una carta del público que le pide un consejo.
En esta ocasión fue la de un hombre que le contó que su esposa le revisó el teléfono y el encontró conversaciones antiguas en las que coqueteaba con una
Se entiende que ese coqueteo sucedió antes de que se conociera la pareja pero la mujer estaba enojada con él.

Angélica Vale recibió entonces una llamada del público de una mujer que reflexionó:

“Si esas conversaciones ya no te sirven de nada, bórralos, como esposa o mujer te digo que duele encontrar esas cositas”.

La Vale estuvo totalmente de acuerdo con esa opinión:

“Yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de por qué está guardando algo que no viene al caso. Son mensajes que sí duelen... fíjate yo no creo que le haya dolido las conversaciones sino que todavía las guarda”.

La conductora y actriz señaló que esas conversaciones son innecesarias y se hizo una pregunta peculiar:

“Hay que ver su le habrá dado razones para revisar el celular porque luego, si no da razones, no tienes por qué revisar pero cuando te empiezan a dar razones... podría ser”

angélica vale Otto Padrón
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
