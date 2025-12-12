Diego Boneta, Renata Notni y Ana de la Reguera estuvieron en La Casita de Bad Bunny

En la segunda noche de la temporada de conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros, tuvo invitados especiales y varias sorpresas para los fans mexicanos que abarrotaron el recinto en CDMX.
Diego Boneta, Renata Notni y Ana de la Reguera asistieron al segundo concierto de Bad Bunny en el estadio GNP de la Ciudad de México.
Es la segunda vez que Ana acude al llamado del Conejo Malo, recordemos que la actriz estuvo como invitada especial en la residencia del cantante en Puerto Rico.
¿Qué canciones canta Bad Bunny en su gira Debi tirar más fotos World Tour?
La Mudanza
Callaita
Pitorro de coco
Weltita
Turista
Nuevayol
Veldá
Neverita
Titi me preguntó
Si veo a tu mamá
Me porto bonito
Yo perreo sola
Efecto
Safaera
Diles
Monaco
Klousfrens
Bokete
Dakiti
El apagón
DTMF
Eoo
Una vez más, eligió a un fan mexicano para dar el icónico grito “Acho, PR es otra cosa”, frase similar a un “Viva México”.