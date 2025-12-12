Suscríbete
Diego Boneta, Renata Notni y Ana de la Reguera estuvieron en La Casita de Bad Bunny

En la segunda fecha en Estadio GNP, el conejo malo complació a los mexicnaos

Diciembre 11, 2025 • 
MrPepe Rivero
bad-bunny-ana-reguera.jpg

Bad Bunny

Especial

En la segunda noche de la temporada de conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros, tuvo invitados especiales y varias sorpresas para los fans mexicanos que abarrotaron el recinto en CDMX.

Diego Boneta, Renata Notni y Ana de la Reguera asistieron al segundo concierto de Bad Bunny en el estadio GNP de la Ciudad de México.

Es la segunda vez que Ana acude al llamado del Conejo Malo, recordemos que la actriz estuvo como invitada especial en la residencia del cantante en Puerto Rico.

¿Qué canciones canta Bad Bunny en su gira Debi tirar más fotos World Tour?

La Mudanza

Callaita

Pitorro de coco

Weltita

Turista

Nuevayol

Veldá

Neverita

Titi me preguntó

Si veo a tu mamá

Me porto bonito

Yo perreo sola

Efecto

Safaera

Diles

Monaco

Klousfrens

Bokete

Dakiti

El apagón

DTMF

Eoo

Una vez más, eligió a un fan mexicano para dar el icónico grito “Acho, PR es otra cosa”, frase similar a un “Viva México”.

Bad Bunny
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
