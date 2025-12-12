Dalilah Polanco salió de La Casa de los Famosos “sin ganas de tener sexualidad”

Dalilah Polanco descubrió dentro de La Casa de los Famosos aspectos emocionales de su personalidad que apenas está procesando.

La actriz ha explicado en varias ocasiones que entró al reality show para poner a prueba su condición de persona controladora.

Dentro de La Casa fue evidente, por ejemplo, que ella se hacía cargo de la limpieza de casi todas las áreas de la casa, además de mantener el orden en la cocina con la comida y los trastes.

Ahora, a dos meses de su salida como segundo lugar, cuenta que curiosamente, ella trataba siempre de mantenerse al margen de esas tareas.

“Cuando lo hacía, era porque me lo daba como un premio”, dijo en el podcast de Karime Pindter.

Dalilah Polanco y su interés por el amor femenino

Pero también descubrió que está en un momento peculiar de su vida en el aspecto del amor y todas las aristas que implica: el noviazgo, el sexo, la vida en pareja.

“Me di cuenta de que tengo mucho amor femenino y me llegué a preguntar: ¿por qué no seré lesbiana? Yo sería una novia fabulosa”.

Karime Pindter aprovechó el comentario de Dalilah para preguntarle si acaso consideraría tener una relación con una mujer.

“Por supuesto que sí”, dijo Dalilah.

¿Por qué rechaza la sexualidad en este momento de su vida?

Pero el tema principal de la conversación se orientó hacia lo que ahora siente Dalilah Polanco luego de la experiencia de aislamiento en La Casa de los Famosos.

“Ahorita ni hombre, ni mujer, ni quimera; estoy en un lugar de mi vida donde la sexualidad no me interesa”.

Polanco señala que se ha dado cuenta también que esa actitud proviene del hecho de que se ha dado cuenta de que tiene que ser paciente para encontrar una pareja que llene sus expectativas.

Contó, de hecho, que en este momento de su vida no se siente atraída por otra cosa que no sea la inteligencia de las personas y su capacidad para conectarse emocionalmente a partir de la palabra.

“Si no puedes mantener una conversación conmigo más de una hora... ¿de veras quieres pasar a lo otro? No va a suceder. Me da la disfunción”.

Dalilah Polanco se siente ahora como una mujer con demasiadas pasiones y que su objetivo es encontrar a alguien que sienta igual de desbordado por sus inquietudes emocionales o intelectuales.