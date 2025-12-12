Adal Ramones se suma a los que creen que Juan Gabriel vive; y tiene una prueba

Martha Figueroa siguió durante meses la pista de que Juan Gabriel podría estar vivo.

Esa investigación la resumió en un documental de cuatro episodios que se puede ver en ViX y que se llama “Divo o Muerto” y en el cual Martha concluye que lo más probable es que el cantante haya fingido su muerte.

Las razones por las que el Divo de Juárez habría decidido “desaparecer” del mapa varían de acuerdo con la persona que cuenta la historia.

Algunos piensan que fue por los problemas fiscales que nunca terminó de resolver; pero otros apuntan a que se hartó de la fama y quiso hacer vida lejos de los medios de comunicación.

Lo cierto es que desde el momento en que sus restos cruzaron la frontera hacia México (Juanga murió en Estados Unidos, donde estaba de gira), se acumularon datos e historias de misterio que han alimentado la idea de que sigue vivo.

El más reciente de los famosos que lo aseguran es Adal Ramones, el conductor actualmente de La Granja VIP pero que se hizo famoso en la década de los 90 con “Otro rollo”.

Martha Figueroa y la duda razonable

La periodista de espectáculos Martha Figueroa siguió la pista de un documento supuestamente falso, además del primer informe de la policía cuando encontraron el cuerpo de Juan Gabriel, así como inconsistencias en su acta de defunción.

Con todo eso armó la hipótesis de que el cantante no murió sino que está vivo en algún país del extranjero.

Su convicción la alimenta, además, una peculiar experiencia: constantemente recibe mensajes en su teléfono celular con datos, anécdotas, declaraciones que, según ella, solamente Juanga conoce.

Joaquín Muñoz y la obsesión por Juan Gabriel

Joaquín Muñoz fue parte del círculo más cercano a Juan Gabriel en las décadas de los 70 y 80. Esa relación se rompió cuando Muñoz publicó el libro “Juan Gabriel y yo”, en 1985.

No obstante, el examigo del cantante siguió teniendo acceso a información privilegiada sobre su vida, lo que lo convirtió en una especie de “vocero externo”.

Muñoz fue el primero en sostener que Juan Gabriel sigue vivo y hasta se atrevió a convocar a una rueda de prensa donde supuestamente reaparecería o al menos anunciaría cuándo reaparecería. Nunca sucedió.

Lucía Méndez y su atrevida declaración

Juan Gabriel siempre tuvo una relación cercana con las divas de la televisión y el cine. Lucía Méndez fue una de esas famosos con las que siempre mantuvo un contacto basado en la admiración.

La actriz ahora, dice sentir una conexión especial que la hace decir con seguridad:

“Me van a matar todos, se van a enojar conmigo, me van a decir que estoy loca, pero yo sí siento que está vivo”.

La Méndez no ha tenido contacto con él pero asegura que su convicción parte de algo más emocional.

“Me han dicho que lo han visto y yo sí siento que está vivo”

Adal Ramones y la prueba de vida

“No sé si han visto el documental de Juan Gabriel, de Netflix”, dijo Yordi durante su programa de Youtube de esta semana en la que tuvo de invitados a Adal Ramones y el resto del elenco de “Otro rollo”.

Como lo contamos en TVyNovelas, en ese momento Adal Ramones lo interrumpió para decir algo con vehemencia.

"¡Está vivo! Les voy a decir algo y no voy a contar más”.

Mauricio Castillo le soltó una frase lapidaria: “No seas ma...”

Pero Adal no se amilanó e insistió en su declaración y dijo que tiene una prueba irrefutable:

“No, no, no. Está vivo... y ya hablé con él”.

Mauricio Castillo aprovechó el momento para burlarse de Ramones al insinuar que su llamada con Juan Gabriel es tan real como su cabello (Adal tiene implante de cabello).