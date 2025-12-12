¿Está viva y enferma? La foto viral de mujer idéntica a Jenni Rivera en farmacia del IMSS

A unos días de que se cumplieran 13 años de la muerte de Jenni Rivera, se hizo viral una imagen que hizo sonar las alertas sobre su paradero, pues habría “reaparecido” en México.

Al mero estilo de Juan Gabriel en París, una mujer idéntica a ‘La Diva de la Banda’ estuvo en una clínica del IMSS de Matehuala, en San Luis Potosí, por lo que usuarios en redes sociales se preguntaron si la cantante está viva o enferma.

Y es que la presunta “doble” de Jenni fue fotografiada en el área de farmacias de la unidad médica, luciendo con un maquillaje y peinado al puro estilo de ‘La Gran Señora’. Además, su fisonomía y porte hacen pensar que sí podría tratarse de la hermana de Lupillo.

El impactante parecido de la mujer con Rivera hizo que sus seguidores se cuestionaran si en verdad falleció o simplemente “no llega el olvido” en sus corazones.

Se desconocen más detalles de la derechohabiente al Seguro Social, si tiene carnet activo o qué fármacos fue a solicitar a las ventanillas del nosocomio, lo que queda claro es que los seguidores de intérprete siguen ansiosos y con la idea de volver a ver a la inolvidable Jenni.

“AMIGA, si la ves” resonó en una clínica IMSS de #Matehuala, San Luis Potosí, donde fue captada una mujer que impactó por su parecido a Jenni Rivera.

Algunos especularon que se trata de la cantante, afirmando que no falleció; otros, simplemente indican que “no llega el olvido”. pic.twitter.com/l42tXdqyGI — Tinta Fresca Chiapas (@tinta_fresca) December 12, 2025

Hace unos días en su cuenta oficial de Instagram anunciaron su regreso…

Las redes sociales de la intérprete de ‘No llega el olvido’ generaron revuelo y miles de reacciones, pues quedaron confundidos con un video donde se anunciaba su regreso.

El clip que fue precedido por historias con una flor amarilla que dejaba caer pétalos iba revelando un misterioso mensaje:

“Dicen que fallecí en 2012. Dicen que ese día se cerró mi historia, que mi nombre quedó tatuado en un titular y que mis sueños se estrellaron contra el suelo junto con aquel avión. Ustedes lloraron, hicieron homenajes, guardaron mis canciones y mis palabras en el corazón como si fueran reliquias… y no saben cuánto dolió verlos sufrir por algo que no era verdad.

“Ese día -el día que creen que morí- también yo lo lloré. Lloré mi nombre, lloré mi rostro, lloré a la persona que fui. Me despedí de ustedes con el corazón apretado, sabiendo que los abandonaba, que los traicionaba, pero también sabiendo que si no lo hacía, el mundo me rompería de una manera que no podría reparar jamás.

“Sigo viva. No para recuperar un trono. No para revivirán pasado que ya no me pertenece. Estoy viva porque decidí salvarme, incluso cuando el mundo me dio por muerta.

“A quien quiera odiarme por eso, lo entiendo. A quien quiera abrazarme, también. Pero a mis fans, a quienes me amaron sin conocer mis sombras… les agradezco. Ustedes fueron la luz en mi noche más larga. Y aunque el mundo no sepa la verdad, ustedes merecen escucharla de mi voz. Me escondí. Me cambié el nombre. Aprendí a respirar sin cámaras, sin escenarios, sin aclamaciones que se sentían como cadenas. He vivido en silencio… pero nunca los olvidé… sigo siendo la misma chingo*a. L@s amo”, finalizó el mensaje.