Sale a la luz la razón por la que Fátima Bosch vino a México de incógnita; vino a pedir ayuda

Fátima Bosch llegó a México el miércoles por la mañana. El plan era que nadie se enterara de su visita y pasar desapercibida porque la razón de su visita era un secreto.

No obstante, en el aeropuerto de la Ciudad de México, la Miss Universo fue captada por algunos reporteros que intentaron averiguar la razón por la que estaba en nuestro país.

La modelo y reina de belleza tabasqueña se ha enfrentado a duros cuestionamientos sobre su triunfo en Miss Universo. Uno de los jueces del certamen, Omar Harfouch, renunció y argumentó que el presidente de Miss Universo, Raúl Rocha, manipuló el certamen para dejar fuera a muchas de las reinas de belleza de países pobres y africanos.

Los problemas de Fátima Bosch

En días recientes, Fátima se sintió tan incómoda con esas preguntas que abandonó un programa de la cadena Telemundo, donde solamente atendió la entrevista y ya no participó en los otros segmentos planeados.

En medio de este caos, Fátima decidió viajar a México de manera misteriosa, vestida con sudadera guanga, cubierta la cabeza con una gorra y lentes oscuros.

“No es mi regreso a México”, alcanzó a decir la Miss Universo 2025.

Pero no aclaró entonces cuáles eran las razones por las que estaba en nuestro país. Hasta ahora, sus actividades como Miss Universo la han mantenido ocupada en Tailandia y Nueva York, por lo que su llegada a México fue una sorpresa.



Ahora se sabe que una de sus prioridades den este viaje fue reforzar su fe durante la celebración del 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe.

En su cuenta de Instagram, Bosch publicó una foto de un cuadro de la Virgen, además de un video de su visita la Parroquia de San Agustín, ubicada en la colonia Polanco de la Ciudad de México.

Fátima compartió una foto y un video Instagram

“Cuando se pone ruda la vida, toca pedirle consejo al CEO de todo el universo”, escribió Fátima en el video.

Las imágenes muestran un acercamiento al retablo de la iglesia donde está el Cristo crucificado, en su advocación de Nuestro Señor de Santa Teresa.