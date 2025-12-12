Adal Ramones responde a críticas por su trabajo en La Granja VIP y presume “Un cuento de Navidad”

En el vestíbulo del Nuevo Teatro Silvia Pinal, todavía con aroma a pintura fresca y el murmullo de la prensa abriéndose paso entre luces y telones, Adal Ramones se mueve con la ligereza de quien reconoce, después de décadas bajo reflectores, que el escenario sigue siendo un hogar. Sonríe, saluda, hace comentarios breves y chispeantes. Se nota que disfruta estar ahí, justo en el centro donde la ficción y la vida se entrelazan.

En estas fechas, el conductor y actor deja atrás, aunque no del todo, las botas polvorientas de La granja VIP para vestirse de un Scrooge profundamente humano en Un cuento de Navidad, el musical. La temporada, del 20 al 28 de diciembre, promete convertirse en una de las propuestas familiares más emotivas del cierre de año: una producción nutrida con más de 30 artistas, escenografía envolvente, música en vivo y la conducción escénica de Óscar Carapia, acompañada por la dirección musical de Analí Sánchez.

Pero, como suele ocurrir con Adal, el teatro no fue el único protagonista de la tarde. En un encuentro con TVyNovelas, el artista habló con una serenidad casi filosófica sobre las críticas que ha recibido por su participación en el reality La granja VIP. Su postura, firme y sin dramatismos, reveló una madurez que pocos imaginan cuando piensan en el conductor que durante años fue sinónimo de humor, monólogos y carcajadas.

Antes de abordar los temas polémicos, Adal habló de su vida personal, de la energía que lo mantiene activo y de la disciplina que lo caracteriza desde sus inicios. En un tono que combina humor con claridad emocional, compartió: “Afortunadamente, yo no tengo vicios, nunca he fumado, solo fumo cuando lo requiere una escena, pero nunca fui un fumador. Alguna vez me ofrecieron unas de esas sustancias, pero dije que no era lo mío, nunca me clavé en eso, creo que soy una persona muy sana”.

Adal Ramones en Un Cuento de Navidad, El Musical José Luis Ramos

El semblante sereno con que lo dice no deja espacio para interpretaciones. No presume, simplemente afirma lo que es. Aun así, lo que realmente enciende su mirada es hablar de sus hijos. “A mí me mantiene muy activo el soñar despierto, el tener proyectos y cosas, aparte, compartirlas con mi familia. Por ejemplo, del lado de mi hija Paola, me llena de energía que me habla mucho… saber que mis hijos me buscan, me hablan”, cuenta mientras ríe suave, como si evocara un mensaje reciente.

Añade, con ternura: “Me encanta ir al campo con los pequeños, subirlos a los caballos… ellos son de mar, de playa; a veces los puedo acompañar, a veces no, pero igual disfruto cuando los puedo acompañar”.

En esa confesión, casi íntima pese al ruido de los micrófonos, aparece la esencia de un artista que ha sabido transformar la vorágine de la fama en combustible positivo. “Yo creo que me mantengo sano porque tengo sueños y porque jamás me he ocupado de criticar a alguien o de hacer cosas malas a otras personas. Entonces, como que eso te limpia el alma, te hace ser una persona alejada de los problemas”.

Adal Ramones en ensayos de Un Cuento de Navidad José Luis Ramos

Era inevitable que no le preguntáramos por las críticas que han rondado La granja VIP, el programa de TV Azteca.

En un año en el que los linchamientos digitales se han vuelto moneda corriente, las redes sociales parecen buscar siempre un nuevo objetivo. Pero Adal, curtido por décadas de exposición mediática, respondió sin sobresalto: “No me engancho con lo que la gente pueda decir de La granja, desde hace muchos años no veo comentarios en las redes sociales, mi oficina es la que contesta, a mí jamás me verás respondiendo”.

Acto seguido, explica su postura con precisión quirúrgica: “Realmente, nuestro trabajo está sujeto a críticas... hay películas que cuestan millones de dólares y fracasan porque la gente dice: ‘No vayan a verla’. Entonces, siempre habrá público que haga esos comentarios”.

La Granja VIP de TV Azteca es la apuesta más atrevida de 2025: con famosos arriesgando su imagen en labores rurales y convivencia intensa. TV Azteca

Su reflexión adquiere fuerza al hablar de la importancia que le da a su trabajo y a su vida cotidiana, muy por encima del ruido digital. “Yo hace miles de años me creé la piel de cocodrilo, o sea, tengo la piel gruesa... no me roba la energía, porque al final, el que tiene el trabajo soy yo, el que lo disfruta soy yo, el que llevo a mis hijos de vacaciones soy yo, el que va con mi mujer soy yo, el que paga las medicinas soy yo y eso me lo da un trabajo honesto y honrado”.

Y remata con una observación poco común en tiempos de egos inflados por métricas virales: “Yo dejé de ver los comentarios porque además de los malos, también hay muchísimos buenos, y esos te pueden hacer crecer, se vuelve dañino cuando te la crees”.

La frase se queda suspendida en el aire como un recordatorio: en la era del ruido, el silencio también es una forma de sabiduría. Quizá por eso el teatro es, para Adal, un refugio emocional y creativo. Un cuento de Navidad, el musical representa más que un proyecto de temporada: es una vuelta a las raíces. El Adal de hoy no es solo el conductor que marcó a una generación con monólogos inolvidables; es también un actor que redescubre su oficio desde la emoción más pura. Scrooge, con todos sus fantasmas, llega en un momento perfecto para recordarle, y recordarnos, que el cambio siempre es posible.