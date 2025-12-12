Suscríbete
Hermano de Luis Miguel no supera la ausencia de su madre y le manda mensaje: “Mi corazón te sigue llamando”

Alejandro Basteri, bastante conmovido, recordó el cumpleaños de su mamá con un sentido mensaje.

Diciembre 12, 2025 
Ericka Rodríguez
Alejandro-Basteri.jpg

El hermano de Luis Miguel envió un emotivo mensaje para su madre.

Instagram

“Todo lo que soy se lo debo a mi madre”.

Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, recordó una de las fechas más emblemáticas al interior de su familia: el cumpleaños de su mamá, Marcela Basteri.

El empresario se mostró visiblemente conmovido y dejó en el aire cuánto le sigue doliendo la ausencia de su madre.

En un mensaje que quiso compartir en sus redes sociales, Alejandro expuso un recuerdo de su infancia junto a Marcela, quien solía ser muy cercana a sus hijos.

Fue el pasado 10 de diciembre cuando la madre de ’El Sol’ celebraría su cumpleaños y con el sentimiento a flor de piel, Alejandro escribió: “Hoy el día debe brillar un poco más: es tu cumpleaños, mamá, mi corazón te sigue llamando”, escribió.

Además del mensaje, el hermano de Luis Miguel colocó una fotografía animada en la que aparece en sus años de infancia junto a su madre, donde ambos lucen sonrientes y amorosos.

El eterno recuerdo de Marcela…

A lo largo de los años, la ausencia de Marcela no ha hecho más que calar profundo en las vidas de Luis Miguel, Alejandro y de su hermano menor, Sergio.

Fue en el desaparecido programa ‘Otro Rollo’ donde ‘El Sol’ se sinceró con el conductor Adal Ramones, y al ser cuestionado sobre el deseo que pediría en Navidad si tuviera una hoja en blanco, indicó: “Volver a ver a mi madre…”, dijo de manera rotunda.

En la misma charla, el cantante expresó lo mucho que significaría ese encuentro: “El regalo de mi vida yo creo que sería ese. Eso me ayudaría a mí, a mi alma, a mi mente, a mi trabajo, a mis cosas, a mí como persona…”, apuntó.

Por su parte, Alejandro, ha rendido homenaje a su madre en su trabajo. Por ejemplo, en 2021 lanzó una línea de ropa que lleva por nombre ’Basteri Collection’.

“Mi madre fue la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Todo lo que soy se lo debo a mi madre. Atribuyo mi éxito en la vida a la educación moral, intelectual y física que recibí de ella…”, escribió años atrás en una publicación en redes.

Alejandro Basteri luis miguel mamá de Luis Miguel
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
