Club América se une a Host City Ciudad de México: Entretenimiento ante la Copa Mundial de la FIFA 2026

Host City Ciudad de México presento al Club América como uno de sus primeros Host City Supporters oficiales ante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este 11 de diciembre, Host City Ciudad de México presento su proyecto de actividades para el evento deportivo, un plan que incluye conciertos y experiencias únicas basadas en tres rubros: cultura, entretenimiento y experiencias.

Doce museos participan con explosiones y actividades especiales. También abrirá el FIFA Fan Festival en el Zócalo de CDMX, donde se podrán ver los partidos en pantalla gigante.

El Club América anunció con orgullo que es Host City Supporter de la Ciudad de México.

Ya es el primer club a nivel mundial en apoyar a la FIFA para la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sin duda, es histórico que el Club más grande y ganador de la región, como marca global, muestre su respaldo y compromiso con el evento deportivo más relevante a nivel mundial, que el próximo año se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

“Agradecemos a la FIFA que nos permita ser parte central de todas las actividades que se llevarán a cabo en Host City Ciudad de México. Histórico también será y nos llena de alegría, que el 11 de junio de 2026, nuestra casa, el Estadio Banorte, se convertirá en el único recinto del mundo en albergar por tercera ocasión una inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026", dijo el Club en un comunicado.

“Estamos agradecidos por la oportunidad de apoyar a nuestra querida Ciudad de México, una de las ciudades más dinámicas y cosmopolitas del mundo y casa de nuestras Águilas, donde se disputarán cinco partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, entre ellos, al menos dos partidos de nuestra selección mexicana”.

“Estamos emocionados de asociarnos con Host City Ciudad de México y acompañarla en su misión de promover al mundo la identidad cultural de la ciudad y de su gente, al tiempo de brindar las mejores experiencias posibles a millones de turistas que visitarán la Ciudad de México durante la justa mundialista. Anhelamos que esta colaboración con un club de liga represente un hito en la historia del futbol mundial”, manifestó Club América.

