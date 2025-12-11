Suscríbete
Viral

Club América se une a Host City Ciudad de México: Entretenimiento ante la Copa Mundial de la FIFA 2026

El América es el primer club a nivel mundial en apoyar a la FIFA en la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Diciembre 11, 2025 • 
MrPepe Rivero
club-america-host-city.jpg

Club América se une a Host City Ciudad de México: Entretenimiento ante la Copa Mundial de la FIFA 2026

Especial

Host City Ciudad de México presento al Club América como uno de sus primeros Host City Supporters oficiales ante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este 11 de diciembre, Host City Ciudad de México presento su proyecto de actividades para el evento deportivo, un plan que incluye conciertos y experiencias únicas basadas en tres rubros: cultura, entretenimiento y experiencias.

Doce museos participan con explosiones y actividades especiales. También abrirá el FIFA Fan Festival en el Zócalo de CDMX, donde se podrán ver los partidos en pantalla gigante.

hostcity-.jpg

El Club América anunció con orgullo que es Host City Supporter de la Ciudad de México.

Ya es el primer club a nivel mundial en apoyar a la FIFA para la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sin duda, es histórico que el Club más grande y ganador de la región, como marca global, muestre su respaldo y compromiso con el evento deportivo más relevante a nivel mundial, que el próximo año se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

“Agradecemos a la FIFA que nos permita ser parte central de todas las actividades que se llevarán a cabo en Host City Ciudad de México. Histórico también será y nos llena de alegría, que el 11 de junio de 2026, nuestra casa, el Estadio Banorte, se convertirá en el único recinto del mundo en albergar por tercera ocasión una inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026", dijo el Club en un comunicado.

“Estamos agradecidos por la oportunidad de apoyar a nuestra querida Ciudad de México, una de las ciudades más dinámicas y cosmopolitas del mundo y casa de nuestras Águilas, donde se disputarán cinco partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, entre ellos, al menos dos partidos de nuestra selección mexicana”.

“Estamos emocionados de asociarnos con Host City Ciudad de México y acompañarla en su misión de promover al mundo la identidad cultural de la ciudad y de su gente, al tiempo de brindar las mejores experiencias posibles a millones de turistas que visitarán la Ciudad de México durante la justa mundialista. Anhelamos que esta colaboración con un club de liga represente un hito en la historia del futbol mundial”, manifestó Club América.

Club América Copa Mundial FIFA 2026
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
José-Said-Marianne-Gonzaga.jpg
Viral
Ex de Marianne Gonzaga exige le entregue a su hija; la acusa de fumar embarazada y de maltratarla
Diciembre 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
LA ROSA DE GUADALUPE.jpeg
Viral
Ideas para intercambio navideño: Familia se regala “airecito” de ‘La Rosa de Guadalupe’
Diciembre 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Miss-Jamaica.jpg
Viral
Miss Jamaica tuvo fractura y hemorragia intracraneal, sigue en estado crítico y la enviarán a su país
Diciembre 09, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Pelea-carroza.jpg
Viral
Pelea campal afuera de un motel va desbloqueando personajes y hasta aparece una carroza fúnebre
Diciembre 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
teamdia-.jpg
Famosos
Team Día de La Casa de los Famosos México se reencontró para Navidad: ¿Ellos sí hicieron amistad verdadera?
¿Y Team Noche?
Diciembre 11, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Regina-Blandón-Karla-Díaz.jpg
Famosos
Regina Blandón y Karla Díaz se plantan tremendo beso tras cantar ‘Amiga Mía’ en una posada
La ex ’JNS’ y la actriz de ‘Mentiras, la serie’ se enfrentaron cantando hasta que la emoción las llevó a besarse.
Diciembre 11, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Bisnieto-Armendáriz-ok.jpg
Telenovelas
Bisnieto de Pedro Armendáriz se alista para debutar en la novela ‘Mi Rival’ y robar corazones
El joven está comenzando a estudiar bajo el cobijo de su abuela, la productora de televisión Carmen Armendáriz.
Diciembre 11, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Nodal-Cazzu.jpg
Famosos
Christian Nodal quiere saber qué hace ‘Cazzu’ con millones de pesos que le da para Inti, afirma su abogado
El equipo legal del cantante envió un comunicado para aparentemente conocer en qué se gasta el dinero su ex.
Diciembre 11, 2025
 · 
Ericka Rodríguez