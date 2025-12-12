Belinda, Luis Felipe Tovar, Ana Claudia Talancón y más famosos en presencia de sucesos paranormales

“Algo pasó seguramente antes ahí”.

Cuadros que se movían, objetos que caían al piso y diversos sucesos paranormales fueron algunas de las experiencias que enfrentó Belinda en una reciente producción que forma parte de su álbum ‘Indómita’, y que la suman a la lista de celebridades que han enfrentado sucesos paranormales.

La cantante ofreció declaraciones al periódico El Universal y ahí explicó que las jornadas de grabación fueron peculiares, pero nunca se sintió con temor, pues jamás estuvo sola. Belinda indicó que tuvo sensaciones contrarias, pues también estaba emocionada y feliz.

“Nunca me quedé sola, sino, creo hubiera corrido (risas), pero bueno, me gusta Tim Burton (cineasta) y todo el cine oscuro, así que también estaba feliz”, expresó.

Luis Felipe Tovar fue testigo de algo paranormal

En una entrevista con Yordi Rosado, Luis Felipe Tovar contó que en Venezuela, trabajaba como el personaje de un militar que existió en la vida real, y la historia estaba basada la anécdota de que aquel pueblo se levantó en su contra porque lo relacionaban con el diablo.

En el hotel se sentía una vibra extraña, así como el pueblo entero: “Me acuesto a dormir la primera noche y de repente empiezo a sentir que había alguien dentro del cuarto y no alcanzaba como a despertarme y sentía que había alguien acostado junto a mí”.

En el fenómeno popularmente conocido como “cuando dicen que se te sube el muerto”, Luis Felipe afirma haber sentido a alguien recordado junto a él. Para su sorpresa, era un hombre que lo miraba fijamente.

“En ese momento yo pego un pu... grito. Espantadísimo, me levanto de la cama a oscuras, prendo la luz y no hay nadie. Me saco muchísimo de onda, me salgo del cuarto... sudando”.

Ana Claudia Talancón vivió un susto

Ya es famosa la anécdota de Ana Claudia Talancón y su experiencia durante la filmación de la producción de El Crimen del Padre Amaro. El equipo se hospedó en una hacienda, y una de las noches en que ella se disponía a dormir, se encontró con una figura en la puerta de su habitación mientras ella ya estaba acostada.

Aunque la actriz intentó gritar, no pudo, pues “perdió la voz” de manera temporal. Cuando pudo prender una luz de la habitación, la silueta desapareció. Desde entonces sabe que estuvo ante la presencia de un fantasma.

Keanu Reeves lo relató...

En su casa de Nueva York, cuando tenía seis años, Keanu Reeves recuerda: “Acabábamos de llegar de Australia. Renata, nuestra nana, estaba en mi recámara, mi hermana estaba dormida”.

“Afuera había un pasillo y de repente por él vi volar un saco, así sin cuerpo, atravesando el pasillo, después desapareció”.

“Yo era muy pequeño, así que sólo pensé ‘Ok, esto es interesante’, voltée a ver a mi nana y parecía totalmente aterrorizada, así que pensé ‘¡O sea que fue real!’”, dijo en Jimmy Kimmel live.

Paty Cantú tuvo miedo

Paty Cantú recordó que tuvo una experiencia incómoda con una mujer que le dijo: “Tu hermano ya está con Dios, ya está bien”.

La compositora había visto a la mujer con ojos azules, pero momentos después, la vio con otro color de ojos, al parecer, síntoma de que había un espíritu en ella.

Además, de niña, Paty Cantú había pedido ver a espíritus para ayudarlos, pero ante situaciones extrañas, la señora le recomendó que si ya no quería ese don, tenía que pedir ya no tenerlo.