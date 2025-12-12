Suscríbete
Famosos

Belinda, Luis Felipe Tovar, Ana Claudia Talancón y más famosos en presencia de sucesos paranormales

Destaparon detalles escalofriantes.

Diciembre 12, 2025 • 
Ericka Rodríguez
belinda nuevo novio

Belinda fue vista muy de cerca con un millonario.

(Instagram @belindapop)

“Algo pasó seguramente antes ahí”.

Cuadros que se movían, objetos que caían al piso y diversos sucesos paranormales fueron algunas de las experiencias que enfrentó Belinda en una reciente producción que forma parte de su álbum ‘Indómita’, y que la suman a la lista de celebridades que han enfrentado sucesos paranormales.

La cantante ofreció declaraciones al periódico El Universal y ahí explicó que las jornadas de grabación fueron peculiares, pero nunca se sintió con temor, pues jamás estuvo sola. Belinda indicó que tuvo sensaciones contrarias, pues también estaba emocionada y feliz.

“Nunca me quedé sola, sino, creo hubiera corrido (risas), pero bueno, me gusta Tim Burton (cineasta) y todo el cine oscuro, así que también estaba feliz”, expresó.

Te puede interesar:
telenovelas-80.jpg
Telenovelas
15 telenovelas de los 80 que nos arrancaron el corazón, impactaron y posicionaron a grandes estrellas
Desde los protagonistas que nos hicieron soñar, hasta las historias de amor más profundas de la época dorada de los 80
Julio 30, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
Famosos
¿Cuántos años tiene Abelito? La edad real del influencer de La Casa de los Famosos México
Julio 29, 2025
Viral
Papás regala cirugía a su hija por sus XV años, pero termina con derrame cerebral e inmóvil
Diciembre 12, 2025
Famosos
¿Está viva y enferma? La foto viral de mujer idéntica a Jenni Rivera en farmacia del IMSS
Diciembre 12, 2025
Famosos
Exmanager de Paquita la del Barrio revela quién se quedó con la herencia y si hay problemas en la familia
Diciembre 12, 2025
Alejandro-Basteri.jpg
Famosos
Hermano de Luis Miguel no supera la ausencia de su madre y le manda mensaje: “Mi corazón te sigue llamando”
Diciembre 12, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Muerte-viral.jpg
Viral
Muere atropellada querida actriz a los 60 años; revelan cómo hallaron su cuerpo en la calle
Diciembre 12, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
nacho cano.jpg
Famosos
Te contamos quiénes y qué cantaron en “Las Mañanitas a la Virgen” en TV Azteca
Diciembre 12, 2025
 · 
Alejandro Flores
maria victoria (1).jpg
Famosos
A sus 102 años, María Victoria cumple la promesa de estar presente en Las Mañanitas a la Virgen
Diciembre 12, 2025

Luis Felipe Tovar fue testigo de algo paranormal

En una entrevista con Yordi Rosado, Luis Felipe Tovar contó que en Venezuela, trabajaba como el personaje de un militar que existió en la vida real, y la historia estaba basada la anécdota de que aquel pueblo se levantó en su contra porque lo relacionaban con el diablo.

En el hotel se sentía una vibra extraña, así como el pueblo entero: “Me acuesto a dormir la primera noche y de repente empiezo a sentir que había alguien dentro del cuarto y no alcanzaba como a despertarme y sentía que había alguien acostado junto a mí”.

En el fenómeno popularmente conocido como “cuando dicen que se te sube el muerto”, Luis Felipe afirma haber sentido a alguien recordado junto a él. Para su sorpresa, era un hombre que lo miraba fijamente.

“En ese momento yo pego un pu... grito. Espantadísimo, me levanto de la cama a oscuras, prendo la luz y no hay nadie. Me saco muchísimo de onda, me salgo del cuarto... sudando”.

Ana Claudia Talancón vivió un susto

Ya es famosa la anécdota de Ana Claudia Talancón y su experiencia durante la filmación de la producción de El Crimen del Padre Amaro. El equipo se hospedó en una hacienda, y una de las noches en que ella se disponía a dormir, se encontró con una figura en la puerta de su habitación mientras ella ya estaba acostada.

Aunque la actriz intentó gritar, no pudo, pues “perdió la voz” de manera temporal. Cuando pudo prender una luz de la habitación, la silueta desapareció. Desde entonces sabe que estuvo ante la presencia de un fantasma.

Keanu Reeves lo relató...

En su casa de Nueva York, cuando tenía seis años, Keanu Reeves recuerda: “Acabábamos de llegar de Australia. Renata, nuestra nana, estaba en mi recámara, mi hermana estaba dormida”.

“Afuera había un pasillo y de repente por él vi volar un saco, así sin cuerpo, atravesando el pasillo, después desapareció”.

“Yo era muy pequeño, así que sólo pensé ‘Ok, esto es interesante’, voltée a ver a mi nana y parecía totalmente aterrorizada, así que pensé ‘¡O sea que fue real!’”, dijo en Jimmy Kimmel live.

Paty Cantú tuvo miedo

Paty Cantú recordó que tuvo una experiencia incómoda con una mujer que le dijo: “Tu hermano ya está con Dios, ya está bien”.
La compositora había visto a la mujer con ojos azules, pero momentos después, la vio con otro color de ojos, al parecer, síntoma de que había un espíritu en ella.

Además, de niña, Paty Cantú había pedido ver a espíritus para ayudarlos, pero ante situaciones extrañas, la señora le recomendó que si ya no quería ese don, tenía que pedir ya no tenerlo.

@sonoropodcast

En este episodio de la @Podcast Paranormal, @Paty Cantú comparte anécdotas oscuras y experiencias paranormales que ha vivido desde niña. 👻Historias que asustan, conmueven y te dejan pensando. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita. 🎙️

♬ sonido original - Sonoro Podcast

Belinda Luis Felipe Tovar
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
adal ramones juan gabriel.jpg
Famosos
Adal Ramones se suma a los que creen que Juan Gabriel vive; y tiene una prueba
Diciembre 11, 2025
 · 
Alejandro Flores
conjunto-primavera-vaticano-0.jpg
Famosos
¡De Chihuahua para el mundo! Conjunto Primavera deslumbra en el Vaticano con su música
Diciembre 11, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Andrea-Torre.jpg
Famosos
Andrea Torre asusta a sus seguidores tras una supuesta crisis de salud; ella aclara su estado
Diciembre 11, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
teamdia-.jpg
Famosos
Team Día de La Casa de los Famosos México se reencontró para Navidad: ¿Ellos sí hicieron amistad verdadera?
Diciembre 11, 2025
 · 
MrPepe Rivero
club-america-host-city.jpg
Viral
Club América se une a Host City Ciudad de México: Entretenimiento ante la Copa Mundial de la FIFA 2026
El América es el primer club a nivel mundial en apoyar a la FIFA en la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Diciembre 11, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Lyn-May-Carmona-de-la-Fuente.jpg
Lyn May suelta la verdad: Arturo Carmona y Cristián de la Fuente “se iban a golpear, pero alguien intervino”
Aunque el chileno negó todo y el mexicano le restó importancia, su compañera de ‘Perfume de Gardenia’ contó lo que realmente ocurrió.
Diciembre 11, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
karime-papas-siempre.jpg
Telenovelas
Karime Pindter cumplió su sueño de estar en telenovela de Televisa: ¿Cómo fue su debut?
Vimos a La Matrioska esta semana en Papás por siempre.
Diciembre 11, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Plutarco-Haza-Ludwika.jpg
Plutarco Haza confiesa: Ludwika Paleta y yo no somos amigos, pero somos socios por Nicolás
El actor reveló que aunque no mantiene una relación cercana con su ex, lograron educar de buena forma a su hijo.
Diciembre 11, 2025
 · 
Ericka Rodríguez