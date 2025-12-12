Suscríbete
Ana de la Reguera se sincera y confiesa que tuvo un encuentro sentimental con una mujer: “Me encantó”

La actriz tuvo una charla con ‘Montse&Joe’ y ahí declaró que se dio la oportunidad de estar con otra mujer.

Diciembre 12, 2025 
Ericka Rodríguez
ana de la reguera

Todo el mundo está hablando de la relación que Ana tuvo con otra mujer.

Instagram

“A mí me salió como una parte masculina que yo no conocía y me encantó”.

Ana de la Reguera ha mantenido romances con varios famosos como el periodista Jorge Ramos, los actores Tony Dalton y Alfonso Herrera o el exsecretario de finanzas y planeación de Veracruz, Tomás Ruíz.

Sin embargo, también se ha dado la oportunidad de sostener una relación con otra mujer, así lo confesó en una entrevista que ofreció a Montserrat Olivier y Yolanda Andrade en su programa ‘Montse&Joe’.

La actriz compartió en la emisión detalles sobre lo que significó este episodio en su vida y cómo la llevó a descubrir nuevas facetas de sí misma.

Durante la charla, de la Reguera habló sin tapujos sobre su vivencia: “Yo sí he estado con una mujer”… y siguió relatando “yo se lo recomiendó a todas las mujeres porque creo que te conoces mucho a ti y puedes… o sea, sale como una parte que yo no conocía”, agregó.

Ana describió que compartir experiencias íntimas y personales con otra mujer despertó en ella una faceta que catalogó como masculina, lo que la hizo reflexionar sobre su identidad desde otra perspectiva.

“A mí me salió como una parte masculina que yo no conocía y me encantó”, dijo la también productora.

La idea de tener encuentros con otras mujeres ocurrió por un consejo de una de sus familiares y tras hacerle caso ahora recomendamos ampliamente a otras intentarlo.

“De hecho, me lo aconsejó mi hermana. Yo se lo aconsejaría a todas las mujeres”, dijo.

@primevideomx

Ya veremos cuántos cagues hay esta temporada. Mañana, nueva temporada de Ana. #PrimeMx #AnaLaSerie #AnadelaReguera

♬ Ana Experimentar Cosas Nuevas - primevideomx

‘Ana’ lesbiana, así se anunciaba en el pasado

En 2020, de la Reguera lanzó su serie titulada simplemente ‘Ana’, donde con varios calificativos se burló de sí misma. “Veracruzana”, “marihuana”, “hermana”, “lesbiana”, “humana”, “anciana”, fueron algunas de las palabras con las que la actriz decía “mi nombre no me define, yo lo defino a él”.

En la serie, la actriz ya había revelado su encuentro con otra mujer, aunque subrayó que “no es mi salida del clóset”.

Hacerle caso a su hermana, la DJ, rockera y restaurantera conocida como ‘Ali Gua Gua’, ocurrió tras en hartazgo de Ana por la perfección.

“Estoy cansada de siempre tener que hacer las cosas bien”, expresó de la Reguera, por lo que Ali le dijo: “Igual tendrías que probar y hacerlo todo mal… Abre tu mente, tu cuerpo, abre tus piernas”.

¿Cuánto tiempo estuvo Ana con otra mujer?

En otra charla que Ana ofreció a Yordi Rosado abundó sobre el tiempo qué duró la relación y también si lo volvería a hacer.

“Amé estar con una chava porque entendí que al estar con otra mujer le tuve más respeto a los hombres. Fue bien raro porque no tenía idea de qué hacer porque cada mujer es completamente diferente. Yo decía lo que me gusta a mí le gustará a ella y no, era otro mundo y no tenía idea, y sí fue como nuevo”, indicó de la Reguera.

Y sobre si tendría otra experiencia con otra mujer, afirmó que no, pues “también me di cuenta que no me gustaban las mujeres”.

Finalmente dijo que la relación fue corta, sólo duró un par de semanas, “pero (fue) increíble. Me gustó mucho, lo recomiendo”, concluyó.

Ana De La Reguera
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
