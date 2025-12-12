Suscríbete
Famosos

Te contamos quiénes y qué cantaron en “Las Mañanitas a la Virgen” en TV Azteca

Incluso hubo un número musical con banda sinaloense

Diciembre 12, 2025 • 
Alejandro Flores
nacho cano.jpg

Nacho Cano y el elenco de La Malinche

Azteca

El programa de “Las Mañanitas a la Virgen” en Azteca fue conducido por Luz Elena González y el padre José de Jesús Aguilar, quienes resaltaron que, como cada 12 de diciembre, los mexicanos se unieron en un sentimiento de fe, esperanza y amor.

A través de un comunicado de prensa, Azteca detalló que “la transmisión que se hizo (previo al festejo eclesiástico que comienza justo a la medianoche) se vivió entre mensajes de unión, reflexión y profunda devoción a la Morenita del Tepeyac, en un ambiente lleno de luz y gratitud”.
Los números musicales
Acompañados por el Mariachi Fiesta de México, reconocido por su calidez y su impecable ejecución, diversos artistas se unieron para interpretar temas dedicados a la Virgen y a la fe guadalupana. Solo Germán Montero participó con banda sinaloense, dando un toque especial a su presentación.
Los musicales de la noche fueron:

  1. Tatiana – Virgen de Guadalupe
  2. Denisse de Kalafe – Señora Señora Señora
  3. Priscila y su hija Sara Ángel – La Virgen
  4. Germán Montero – María (única participación con banda)
  5. Nacho Cano y el coro de Malinche – El Bautismo
  6. Esmeralda Ugalde – Buenos Días, Paloma Blanca
  7. Carolina Ross – Aleluya (Hallelujah)
  8. Viviann Baeza – Morenita Mía (tema inédito del año)
MAÑANITAS A LA VIRGEN 4.jpg

El elenco completo

JAIR RAMIREZ

En el comunicado de Azteca se resaltó el número final, que requirió la participación de todos los cantantes.

“Como ya es tradición, al cierre de la noche todos los intérpretes se reunieron para cantar juntos Las Mañanitas a la Virgen, creando uno de los momentos más emotivos y esperados por los fieles”

Todo sobre "¿Quién es la Máscara? 2025"

Lo que necesitas saber del reality show de canto, baile y misterio

hieny fer lamascara.jpg
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Hieny Fer revela su identidad y también que su papá la ayudó desde el cielo
“Los chistes buenos eran míos, los malos de mi papá”, bromeó la actriz que estaba detrás de la Máscara de Hieny Fer
Diciembre 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
nocturna quien es la mascara.jpg
Famosos
Eliminan a Nocturna de "¿Quién es la Máscara?": “Era imposible adivinar que era una gamer”
La semifinal del reality enfrentó en su primer combate a Maestro Bops, Carro Ñero y Nocturna
Diciembre 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
federico garcía (1).jpg
Famosos
Eliminan a Rodrigo Murray de "¿Quién es la Máscara?"; menciona a los Derbez en sus agradecimientos
El actor fue el segundo famoso que perdió la Máscara este 23 de noviembre
Noviembre 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
gloss.jpg
Famosos
Le quitan la máscara a la primera actriz detrás de Ruby Gloss en ¿Quién es la Máscara?
El investigador Carlos Rivera otra vez le atinó a la identidad gracias a su intuicción
Noviembre 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
monsqueez.jpg
Famosos
Desenmascaran al renombrado actor detrás de Monsqueez en "¿Quién es la Máscara?”
En el programa de este 2 de noviembre también hubo un salvado ya que Anahí apretó el botón de salvación
Noviembre 02, 2025
 · 
Alejandro Flores
quien es la mascara minichang.jpg
Famosos
¿Quién estaba detrás de Mini Chang, eliminada de “Quién es la máscara” este 9 de noviembre?
En el quinto programa hubo un segundo eliminado, además de Cynthia Klitbo
Noviembre 09, 2025
 · 
Alejandro Flores

Un regalo de amor

Con la música, las voces y la fe de todo un país reunidas, esta velada —bajo la producción de Mónica Alcaraz (Venga la alegría Fin de semana)— reafirmó la profunda conexión espiritual que los mexicanos sentimos por la Virgen de Guadalupe.
En cada nota, en cada palabra y en cada mirada emocionada, México volvió a rendirse ante su Madre Morena, agradeciendo, pidiendo y celebrando.
Esta noche, los mexicanos reafirmamos nuestra fe, nuestra esperanza y ese lazo indestructible que nos une bajo el manto de la Virgen. Una velada que, como cada año, nos recuerda que nunca caminamos solos: la Morenita del Tepeyac siempre va con nosotros.

Mañanitas a la Virgen de Guadalupe
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
dalilahpolanco.jpg
Famosos
Dalilah Polanco salió de La Casa de los Famosos “sin ganas de tener sexualidad”
Diciembre 11, 2025
 · 
Alejandro Flores
adal ramones juan gabriel.jpg
Famosos
Adal Ramones se suma a los que creen que Juan Gabriel vive; y tiene una prueba
Diciembre 11, 2025
 · 
Alejandro Flores
conjunto-primavera-vaticano-0.jpg
Famosos
¡De Chihuahua para el mundo! Conjunto Primavera deslumbra en el Vaticano con su música
Diciembre 11, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Andrea-Torre.jpg
Famosos
Andrea Torre asusta a sus seguidores tras una supuesta crisis de salud; ella aclara su estado
Diciembre 11, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
club-america-host-city.jpg
Viral
Club América se une a Host City Ciudad de México: Entretenimiento ante la Copa Mundial de la FIFA 2026
El América es el primer club a nivel mundial en apoyar a la FIFA en la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Diciembre 11, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Lyn-May-Carmona-de-la-Fuente.jpg
Lyn May suelta la verdad: Arturo Carmona y Cristián de la Fuente “se iban a golpear, pero alguien intervino”
Aunque el chileno negó todo y el mexicano le restó importancia, su compañera de ‘Perfume de Gardenia’ contó lo que realmente ocurrió.
Diciembre 11, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
karime-papas-siempre.jpg
Telenovelas
Karime Pindter cumplió su sueño de estar en telenovela de Televisa: ¿Cómo fue su debut?
Vimos a La Matrioska esta semana en Papás por siempre.
Diciembre 11, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Plutarco-Haza-Ludwika.jpg
Plutarco Haza confiesa: Ludwika Paleta y yo no somos amigos, pero somos socios por Nicolás
El actor reveló que aunque no mantiene una relación cercana con su ex, lograron educar de buena forma a su hijo.
Diciembre 11, 2025
 · 
Ericka Rodríguez