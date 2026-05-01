Lorena Herrera se mordió la lengua, DECÍA QUE NO pero ya entró a ‘La Casa de los Famosos’

“Y pues ya ahorita 21 años después, no, definitivamente no haría ese tipo de realities”.

Tuvo que tragarse sus palabras, Lorena Herrera. Y es que luego de declarar hace un par de años que “definitivamente no” entraría a ‘La Casa de los Famosos’, ya ingresó a la competencia.

La intérprete de ‘Masoquista’ le hacía el fuchi al proyecto y argumentaba: “‘La Casa de los Famosos’ definitivamente no. Yo hice el primer ‘Big Brother’, que es el mismo formato, nada más se le cambió el nombre a ‘La Casa de los Famosos’, pero el primero de famosos en todo el mundo lo hice yo, que fue ‘Big Brother VIP’”.

También abundaba sobre lo que vivió: “Fue una gran experiencia, un parteaguas para todos los que estuvimos ahí, un antes y un después en nuestra carrera. Lo disfrute muchísimo, pero ya fue hace 21 años, fue en el 2003”.

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La icónica Lorena también colocaba sobre la mesa que “ya ahorita 21 años después, no, definitivamente no haría ese tipo de realities de estar en la casa, encerrado y todo esto, no”.

Pero agregó “otro tipo de realities tipo ’Siempre reinas’, que todo ya está más cuidadito, más bonita, más preciosa, salimos de nuestra casa y ahora sí a grabar”, esos sí aceptaría.

Poco después de sus dichos, Herrera suavizaba sus palabras. Era 2024, y frente a Maxine Woodside, relataba que la habían buscado para entrar a ‘La Casa de los Famosos’.

“Me llamaron para éste y como que sí me llamaba la atención, pero a la mera hora dije no, y pues ya tenía el proyecto de ‘Reinas’”, y aseveró que no se arrepentía luego de ver las polémicas que se gestaron al interior de ‘La Casa Más Famosa de México’.

“Y ahorita que lo veo, ay no, está muy fuerte, está muy pesado”, dijo.

Finalmente, como dice el dicho ‘cae más rápido un hablador que un cojo’, hace unos días, Lorena ingresó por la puerta grande al reality y fue recibida como una diva por los habitantes que compiten desde el 17 de febrero de 2026.

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Trascendió que tanto la presencia de Lorena como la de Jenni De la Vega, Verónica del Castillo y Sandra Itzel, es una estrategia para elevar del rating, pues desde la salida de otros famosos como Laura Zapata, Sergio Mayer, Oriana o Kunno, el proyecto se fue en picada.