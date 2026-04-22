Lorena Herrera reta a Facundo tras revivir rumor de que ES HOMBRE: “Dame 4 millones y te lo demuestro”

“Ya deja de hablar de mí, es ridículo”.

Era el año 2002, cuando Lorena Herrera y Facundo coincidieron en el reality ‘Big Brother’. Al interior de la casa, la participación de ambos estuvo rodeada de tensiones hasta el punto en el que el irreverente conductor mencionó, a manera de broma, que la actriz era biológicamente hombre.

Esa broma de Facundo se popularizó originalmente en su programa ‘Toma Libre’.

Al ingresar al reality, Facundo se propuso “investigar” a Lorena e inspeccionaba el baño. Cada que ella salía del sanitario, él se asomaba para ver “si la taza estaba salpicada”.

Facundo llegó a la final y obtuvo el segundo lugar, perdiendo contra Galilea Montijo, quien se coronó como ganadora. En tanto, Lorena se caracterizó por ser una de las habitantes más disciplinadas y líder en la cocina.

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¿Por qué se revivió el escándalo?

Durante una reciente entrevista, Facundo fue cuestionado sobre la posibilidad de enfrentarse a Herrera, incluso en un ring y soltó un comentario que revivió la antigua idea de que la actriz era hombre.

“Estaría bueno ese. Yo creo que sí me madrea… No, todavía no tengo las pruebas”, expresó el también exhabitante de ‘La Casa de los Famosos México’.

Y añadió que “me encantaría poder asegurar cualquiera de las dos opciones, pero todavía no… todo científico requiere de una experimentación y pues yo no he tenido ese experimento todavía en mis manos”.

También recordó que esa polémica ya fue aclarada con la propia actriz y que incluso se desquitó en el programa ‘Jalas o te rajas’, donde le colocaron un collar para darle descargas eléctricas.

“Sí se manchó machín, sí me electrocutó, me dio unos buenos toques”. Además, aseguró que ha intentado disculparse en varias ocasiones: “Ya le pedí perdón varias veces… en mi programa le canté una canción para pedirle perdón”.

Sobre la misma línea reconoció que “después de conocerla, sí debo reconocer que no sólo es una hermosa persona, sino que es una gran mujer”.

Lorena responde a los dichos de Facundo

Ante las declaraciones del presentador, la actriz ya se pronunció, y probablemente sin conocer todas las declaraciones, apuntó:

“Facundo te reto, venga ¿cuánto me vas a dar? Lo hacemos aquí con todos los medios, con un ultrasonido al lado, una ginecóloga, la que ustedes elijan, no la voy a elegir yo, la que quieran. Un ultrasonido al lado, pero ¿cuánto le pedimos a él? Venga, dame 4 millones, yo te demuestro y tú me demuestras lo que has dicho durante veintitantos años”, expresó Lorena.

Y le mandó un mensaje contundente. “Facundo, por el amor de Dios ya deja de hablar de mí, es ridículo, en serio dedícate, ya retírate, ya está grande, la verdad, y no estas tan bien conservado como yo, ya estás bastante traqueteado y jodi*o, ya. Estarte agarrando de esas cosas que nada tienen que ver”.

A pregunta expresa de si ha perdido empleos por los dichos del presentador de televisión, dijo: “¿Sabes cuántos contratos a mí se me han caído por esa estupidez que él dijo hace veintitantos años? Muchos. Simplemente yo perdí todo mi público heterosexual a raíz de su estupidez”.

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Finalmente, dejó en el aire que si se decide en denunciarlo, lo arruinará.

“Ya lo he dicho 80 veces y no hago nada, yo creo que ya me agarro la medida. Dice ‘esa Lorena dice que va a demandar y a la mera hora le da flojera’ y eso es cierto, pero sí deben de saber una cosa, que si un día digo ‘sí demando’, pues sí lo dejo en la ruina”, concluyó.