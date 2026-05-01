MasterChef se convierte en un reality 24/7 y el público podrá salvar a su cocinero favorito

MasterChef México se transformó en un reality show 24/7, es decir, con transmisión en tiempo real, programas diarios y participación del público.

El formato original se enfocaba en un programa dominical en el que se veía a los cocineros a lo largo de al menos tres retos que terminaban con la eliminación de uno de ellos.

Se trataba en realidad del montaje de dos horas de lo que sucedía a lo largo de todo un día de cocinar.

Aunque los concursantes sí permanecían concentrados en un solo lugar, no estaban estrictamente aislados del exterior. Además, sus actividades rara vez eran mostradas al público.

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Así se jugará el nuevo MasterChef

Ahora eso ha cambiado para el nuevo MasterChef en el que, para empezar, tendrá una dinámica diaria.



Lunes: Los concursantes compite por el pin, que es un beneficio semanal. También se enfrentarán a una “caja misteriosa que servirá para seleccionar al primer capitán”.

Martes: Habrá dinámica de “Beneficio y Castigo”, que servirá para elegir al segundo capitán.

Miércoles: Se realizará la primera batalla de la semana por equipo. Y se elegirá al tercer capitán.

Jueves delantal negro: El significado de esta prenda permanece: el que porta el delantal negro está en zona de riesgo, está condenado a participar en los retos de eliminación y tiene que trabajar para salvarse.

Viernes de salvación: Se abren votaciones del público para salvar a alguien.

Domingo: Los chefs deciden quién es eliminado.

Otra sorpresa es que para mantener la transmisión activa durante el 24/7, se introducirán 4 maestros para dar clases entre semana. Se trata de expertos en cocina de autor y cocina tradicional, cuyas identidades aún nos han sido reveladas.