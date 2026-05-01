Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

31 minutos impone récord en el Zócalo: ¿a qué artistas internacionales superó?

El noticiario más querido de la televisión tuvo el concierto más grande de su historia

Mayo 01, 2026 • 
Alejandro Flores
31minutos zocalo.jpg

Juan Carlos Bodoque fue el más consentido

X Clara Brugada

Fue el show más grande jamás hecho por 31 minutos.

31 Minutos tiene varios shows en vivo pero eleigieron el de “Yo nunca vi televisión” para presentarse en la explanada más grande de México: 46,800 metros cuadrados.
Y la llenaron, Y desbordaron las calles aledañas como no se había visto desde el 2022, cuando Grupo Firme convocó 280 mil personas para su concierto.

El récord de 31minutos

Ahora 31 minutos reunió, según la cifra oficial, 230 mil personas que corearon cada uno de los temas que componen el espectáculo “Yo nunca vi televisión”, hasta llegar a la apoteosis del final, cuando cantan una versión de “Querida”, de Juan Gabriel.

La Mansión VIP
kim shantal la mansion vip suavecito.jpg
Famosos
Suavecito se olvida de su novia y sucumbe ante Kim Shantal en La Mansión VIP
El creador de contenido ha tenido conversaciones de coqueteo y miradas románticas con Kim dentro del reality show
Abril 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Quién es quién en ‘La Mansión VIP’, el reality en vivo por YouTube de HotSpanish
Abril 14, 2026
Famosos
Niurka y su novio entran al reality show La Mansión VIP; ¿dormirán juntos?
Abril 12, 2026
Famosos
¿Quién es Sol León y por qué es la nueva “enemiga” de Niurka en el reality show La Mansión VIP?
Abril 05, 2026
Famosos
Sospechan fraude en La Mansión VIP: Niurka le grita a HotSpanish, el creador del reality
Abril 19, 2026
niurka eliminada.jpg
Famosos
Niurka sale de La Mansión VIP, se lleva a su novio y le hace la ‘Britney Señal’ a HotSpanish: "¡Qué asco!”
Abril 20, 2026
 · 
Alejandro Flores

Se trata de un número musical en el que John Quijada lamenta la partida de su diente y le pregunta: "¿Cuándo tú vas a volveeeeer?”
La convocatoria de 31 Minutos superó a Paul McCartney (200 mil), Justin Bieber (210 mil) y Vicente Fernández (219 mil).

31 minutos Zócalo CDMX
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Carla-Estrada-tia.jpg
Famosos
Muere Linda Porto, actriz de la Época de Oro del Cine Mexicano y tía de la productora Carla Estrada
Abril 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Alicia-Machado.jpg
Famosos
Alicia Machado revela que llamó al 911 para pedir ayuda ante ACTITUDES DE SU HIJA: “se escapó”
Abril 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Nodal-Angela.jpg
Famosos
¡Siguen juntos! Así echan por tierra los RUMORES DE SU SEPARACIÓN Christian Nodal y Ángela Aguilar
Abril 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Josemith-Bermudez.jpg
Famosos
Conductora Josemith Bermúdez mandó a su hijo a México para que NO LA VIERA MORIR y fallece 4 años después
Abril 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pati-Chapoy-Yeri-Mua.jpg
Series y Cine
Pati Chapoy y ‘Yeri Mua’ critican boda en ‘Euphoria’ y redes reaccionan: “de esos SUEÑOS CON FIEBRE que te dan”
HBO reunió a la líder de ‘Ventaneando’ y a la famosa de internet, pero las redes sociales no lo perdonaron.
Abril 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Alexis-Ayala-divorcio.jpg
Famosos
Alexis Ayala confirma que SE ESTÁ DIVORCIANDO de Cinthia Aparicio: “Ella tomó la decisión”
El actor sorprendió al revelar que se encuentra separado de la que fuera su esposa por poco más de dos años.
Abril 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Titan-sumergible.jpg
Viral
Denuncian que víctimas del submarino ‘Titán’ fueron entregadas como “lodo” en “CAJAS DE ZAPATOS” a sus familias
Familiares de los tripulantes explicaron cómo les fueron entregados los restos.
Abril 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Erika-Maria-suegra-Carolina.jpg
Viral
Detienen en Venezuela a Erika María ’N’ por el FEMINICIDIO de Carolina Flores; se espera su extradición
Tras varios días prófuga, la mujer fue localizada y agentes procedieron a arrestarla.
Abril 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez