31 minutos impone récord en el Zócalo: ¿a qué artistas internacionales superó?

Fue el show más grande jamás hecho por 31 minutos.

31 Minutos tiene varios shows en vivo pero eleigieron el de “Yo nunca vi televisión” para presentarse en la explanada más grande de México: 46,800 metros cuadrados.

Y la llenaron, Y desbordaron las calles aledañas como no se había visto desde el 2022, cuando Grupo Firme convocó 280 mil personas para su concierto.

Más de 230 mil personas disfrutamos y cantamos en el Zócalo de la Ciudad de México con el show de marionetas más grande del mundo, 31 Minutos.



¡Vivan las infancias chilangas! pic.twitter.com/jqWlGuKNRh — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 1, 2026

El récord de 31minutos

Ahora 31 minutos reunió, según la cifra oficial, 230 mil personas que corearon cada uno de los temas que componen el espectáculo “Yo nunca vi televisión”, hasta llegar a la apoteosis del final, cuando cantan una versión de “Querida”, de Juan Gabriel.

Se trata de un número musical en el que John Quijada lamenta la partida de su diente y le pregunta: "¿Cuándo tú vas a volveeeeer?”

La convocatoria de 31 Minutos superó a Paul McCartney (200 mil), Justin Bieber (210 mil) y Vicente Fernández (219 mil).