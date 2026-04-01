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Abogados de Laura Zapata preparan demanda contra ‘Kunno’ por llamarla “señorita AUTOSECUESTROS”

El equipo legal de la actriz confirmó que no dejarán pasar los comentarios del tiktoker y menos a nivel internacional.

Abril 01, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El tiktoker ‘Kunno’ emitió declaraciones que lo tienen en problemas legales.

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“Ya se iniciaron los trámites legales necesarios, ya que estamos hablando de un daño moral y difamación hacia la señora Zapata”.

En tremendo lío se encuentra el creador de contenido ‘Kunno’, pues podría enfrentar una demanda legal tras sus declaraciones en una gala reciente en ‘La Casa de los Famosos 6’. El tiktoker sugirió que Laura Zapata habría fingido el secuestro del que fue víctima en 2002.

Los dichos de ‘Kunno’ generaron una ola de reacciones y criticas en redes sociales y según fuentes cercanas a la producción y a la familia de la actriz, su equipo legal analiza emprender acciones legales por daño moral y difamación.

En la gala de la que se hace mención, ‘Kunno’ expresó que “la señora Laura Zapata es una señora y no está haciendo esto intencionalmente. La señorita hermana de Thalía, ‘autosecuestros’... O sea, después de los comentarios tan desafortunados que hizo el día de ayer, todavía va y le avienta metal a ‘Divo’ pero no pasa nada porque es una señora de la tercera edad”.

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En tanto, el exparticipante del reality, Sergio Mayer, reaccionó a sus palabras y dijo que “ojalá Laura demande a ‘Kunno’ por lo que dijo. Créanme que lo van a demandar. No tengo duda que lo van a demandar por daño moral. Así que yo espero que ‘Kunno’ tenga muy buenos abogados, porque todo lo que está ganando ahorita aquí en las galas lo va a necesitar y espero que lo ayuden todos sus fans, porque sé que ya muchos se han salido y que ya no le están aportando mucho, eh, pero espero que lo ayuden porque va a necesitar abogados. Acuérdense lo que les digo. No tengo duda que ‘Kunno’ va a gastar mucho dinero en abogados”.

Varias horas después de la gala, el periodista Gerardo Escareño dio a conocer que el equipo de abogados de Laura Zapata ya preparan la demanda y así lo confirmó Alfredo Rentería, el representante legal de la actriz, quien dijo que los trámites ya están en curso.

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Cabe recordar que Zapata fue secuestrada junto a su hermana Ernestina Sodi en 2002. El hecho ha sido ampliamente documentado y tras recibir comentarios similares a los de ‘Kunno’, ha ganado contra quienes han querido difamarla.

Laura Zapata Kunno La casa de los famosos
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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