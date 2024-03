El fuerte reclamo de Lucía Méndez a Lorena Herrera en el avance de Siempre reinas 2: ‘Me ofendiste’

Lucía Méndez Siempre reinas en una incómoda discusión que fue mostrada en el avance de la segunda temporada del reality de Netflix.

Siempre reinas 2 todavía no se estrena, pero esto no fue impedimento para que la controversia comenzara a rodear a esta celebrada producción de Netflix . De hecho, en el avance de la producción que se dio a conocer hace unas horas los espectadores recibieron “una probadita” de lo que verán próximamente.

Al parecer, las discusiones y polémicas también estarán a la orden del día en la segunda entrega de Siempre reinas, o al menos eso fue lo que dejaron entrever Lucía Méndez y Lorena Herrera, quienes protagonizaron una áspera discusión que estuvo a punto de salirse de control.

Como recordarás, Siempre reinas se convirtió en un tema de conversación importante durante varias semanas por los constantes roces que hubo entre las participantes y que incluso ocasionaron que Sylvia Pasquel y Laura Zapata no se apuntaran para la segunda temporada de este reality show que ahora contará con caras nuevas.

EL INCÓMODO CONFLICTO ENTRE LORENA HERRERA Y LUCÍA MÉNDEZ EN SIEMPRE REINAS 2

Siempre reinas 2 contará con un nuevo elenco para suplir las ausencias de Sylvia Pasquel y Laura Zapata, el cual promete darle frescura y dinamismo al reality; sin embargo, esto no será impedimento para que haya nuevas controversias, como bien lo demostró Lorena Herrera en un breve clip que subió a su Instagram.

“Sí te dejo hablar, pero escúchame a mí. Porque tú me ofendiste, Lorena”

Las tensiones entre Laura Zapata y Lucía Méndez dejaron un precedente difícil de borrar en Siempre reinas; de hecho, Lucía aprovechó la primera oportunidad que tuvo para echarle en cara a Lorena su conducta durante los capítulos de la primera entrega del reality.

“No me pudiste haber visto a mí con Laura Zapata hablando mal”, se le escucha decir a Lorena Herrera en el nuevo video. “No, con las dos, las tres”, le respondió Lucía Méndez bastante molesta.

“Sí te dejo hablar, pero escúchame a mí. Porque tú me ofendiste, Lorena”, agregó Lucía Méndez: fue entonces que salió a relucir el fuerte carácter de Lorena Herrera, quien aseguró: “Yo no empiezo a trabajar así”. “Pues no trabajes”, le respondió Lucía, fiel a su estilo.

Con este breve videoclip, las expectativas sobre la segunda temporada de Siempre reinas 2 aumentaron al máximo, sobre todo luego de que se confirmara la participación de Rosa Gloria Chagoyán, Dulce y Olivia Collins.