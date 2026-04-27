Pedrito Sola despotrica contra Laura Zapata por haber estado en La Casa de los Famosos Telemundo

“La casa de los famosos Telemundo” anunció que, a punto de entrar en su recta final, tendrá nuevos habitantes.

Entre ellos, se anunció a Lorena Herrera, Verónica del Castillo (hermana de Kate) y Sandra Itzel (quien acaba de estar en la Granja VIP).

Para algunos fans del reality show, la entrada de Lorena será una especie de suplencia ante la salida de Laura Zapata, quien fue la líder de los llamados Guerreros de la luz mientras estuvo dentro de la Casas.

La actriz fue expulsada hace dos semanas y aunque no estuvo en la gala de este domingo publicó mensajes en su cuenta de X para mostrar su apoyo al equipo que dejó dentro del reality.

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¿Qué dijo Pedrito Sola de Laura Zapata?

En uno de esos mensajes fue que Pedrito Sola escribió un mensaje poco amistoso.

"¿Para qué te dejaste contratar amiga? Yo ni muerto entraría a esa asquerosidad”.

Para que te dejaste contratar amiga, yo ni muerto de hambre entraría a esa asquerosidad. — Pedro Sola (@tiopedritosola) April 27, 2026

El mensaje no pasó desapercibido para Laura, quien decidió responder para defender su decisión de haber entrado a este reality show: