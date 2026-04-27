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Pedrito Sola despotrica contra Laura Zapata por haber estado en La Casa de los Famosos Telemundo

La actriz vio el mensaje y le respondió al Tío Pedrito de manera contundente

Abril 27, 2026 • 
Alejandro Flores
laura zapata pedirto sola.jpg

Laura Zapata se siente orgullosa de su participación en LCDF

Instagram

“La casa de los famosos Telemundo” anunció que, a punto de entrar en su recta final, tendrá nuevos habitantes.

Entre ellos, se anunció a Lorena Herrera, Verónica del Castillo (hermana de Kate) y Sandra Itzel (quien acaba de estar en la Granja VIP).
Para algunos fans del reality show, la entrada de Lorena será una especie de suplencia ante la salida de Laura Zapata, quien fue la líder de los llamados Guerreros de la luz mientras estuvo dentro de la Casas.
La actriz fue expulsada hace dos semanas y aunque no estuvo en la gala de este domingo publicó mensajes en su cuenta de X para mostrar su apoyo al equipo que dejó dentro del reality.
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¿Qué dijo Pedrito Sola de Laura Zapata?

En uno de esos mensajes fue que Pedrito Sola escribió un mensaje poco amistoso.

"¿Para qué te dejaste contratar amiga? Yo ni muerto entraría a esa asquerosidad”.

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Alejandro Flores

El mensaje no pasó desapercibido para Laura, quien decidió responder para defender su decisión de haber entrado a este reality show:

“Es una gran experiencia. Mi espacio, mis reglas, mi juego. Y el que no lo entienda… que opine desde fuera, que ahí es donde le toca”.

Pedrito Sola
 Laura Zapara
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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