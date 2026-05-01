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El día que Pepillo Origel le dijo adiós a la calvicie: así recuperó su “pelazo”

El conductor de Televisa tenía miedo de hacerlo por una antigua operación en la cabeza

Abril 30, 2026 • 
Alejandro Flores
juna jose origel.jpg

Pepillo era el conductor estelar de La Botana en 1999

Hemeroteca TVyNovelas

El pelazo que luce hoy Juan José Origel es producto de un largo proceso que le permitió decirle adiós a la calvicie.

Hacia fines del siglo XX, Pepillo era el conductor estelar de Televisa en el mundo de los espectáculos y como tal, estaba también preocupado por mejorar su imagen hasta los estándares más altos.
Fue así que llegó a la conclusión de que debía hacer algo con su calvicie, una condición que él padecía desde muy joven.
La historia de cómo fue ese proceso quedó plasmado en las páginas de TVyNovelas y aquí te lo recordamos.
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La historia detrás de la cabellera abundante de Pepillo Origel

“En algún momento dije que nunca me haría nada en el cabello porque estoy operado de un tumor en el cerebro y realmente no me atrevía a hacer algo en la cabeza”, dijo Origel en entrevista con nuestra revista.
Al preguntarle la razón por la que decidió hacerse implantes implantes de cabello, explicó que conoció al doctor Giovanni Betty, quien le recomendó que se hiciera un pequeño injerto de cabello para mejorar su imagen y lee aseguró que no le traería consecuencias.

“Por eso acepté que fuera un injerto pequeño, no en toda la cabeza porque la gente me conoce y saben de mi escasez de cabello. Siempre he criticado a las personas que usan peluca para tapar su calvicie. Me he manifestado en contra de eso pero yo doy una imagen en la televisión, estoy en pantalla”.
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Alejandro Flores

Juan José Origel acababa de dar el salto de ser un columnista de periódico a un conductor de televisión y por eso creyó pertinente el cambio.

“Creo que en un momento dado ese implante me puede beneficiar, no me voy a implantar una cabellera como la de Daniela Romo; es un pequeño injerto que me estoy haciendo: uno al frente y otro un poquito más atrás no me voy a cubrir toda el área de mi calvicie y los cabellos para el injerto me los están trasplantando de la nuca”.

Actualmente, Origel luce una cabellera envidiable y para el recuerdo queda el inicio de ese proceso en el que se injerto 2500 cabellos en una primera sesión que duró 8 horas.

Pepillo Origel
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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