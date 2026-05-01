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Alana Flores no está bien de su salud mental y emocional; por eso perdió en Supernova y VIDEOS lo demuestran

La mexicana confesó incluso que el boxeo la puso al límite de su voluntad físico y espiritual

Abril 30, 2026 • 
Alejandro Flores
alana flores supernova.jpg

Alana Flores publicó un video revelador

Instagram

Alana Flores insinuó que se retira del boxeo.

Es decir, nunca ha sido boxeadora profesional pero como creadora de contenida, se había convertido en una figura deportiva al participar en funciones de box de exhibición como Supernova.
Alana, de hecho, ganó el respeto de muchos aficionados que alabaron su disciplina al momento de preparar sus peleas. Y estaba invicta hasta el pasado domingo cuando se enfrentó a Flor Vigna, la actriz e influencer argentina.
La mexicana, de hecho, se enfrentó a ella como una segunda opción, luego de que Samadhi Zendejas, su rival original, decidió bajarse dos meses antes.

¿Por qué perdió Alana Flores contra Flor Vigna en Supernova?

Alana Flores y Flor Vigna dieron una pelea de altibajos, y los fans de la mexicana notaron que por algunos momentos le costaba trabajo levantar los puños cuando le tocaba defender.
Ahora, Alana revela el motivo.

“De alguna forma muy extraña, no me siento derrotada: me siento liberada”, dijo Alana en un video publicado en su cuenta de Instagram.

En ese mismo mensaje mostró dos videos de lo que le pasó durante la preparación para su pelea contra Flor.
En uno de ellos aparece con el rostro absolutamente demacrado mientras ella intenta desayunar.
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En el segundo, se ve a Alana arrumbada en el piso de lo que parece ser el vestidor de un gimnasio. Está sentada, con las rodillas recogidas y llorando desconsolada.

“Esta soy yo antes de mi pelea. Si tu cabeza no está bien, tu cuerpo tampoco lo estará”, dice en una revelación impactante.

Dice que aunque entiende que el hubiera no existe, ella sabe que debió haber hecho las cosas de otra manera.

Se queja de los memes que le han hecho tras la derrota con Flor pues asegura que pusieron en su boca palabras que ella nunca dijo.
Y finaliza con un mensaje ambiguo ya que aunque insinúa otra vez que el boxeo se terminó para ella, también dice que volverá.

“Esperaba con ansia el día de la pelea para que esto ya se acabara. Pero sé que me voy a levantar y sé que mi camino aún no ha terminado”.

Alana Flores Supernova Génesis 2026
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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