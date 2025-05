Lorena Herrera rompió el silencio sobre su acérrima enemistad con Lucía Méndez: ‘Siempre sacó lo peor’

Entre las rivalidades más sonadas de los últimos años en el mundo del espectáculo, sin lugar a dudas está la protagonizada por Lorena Herrera y Lucía Méndez. Y es que a pesar de que sus fanáticos se entusiasmaron cuando coincidieron en un famoso reality show, entre ellas nunca pudo concretarse una buena relación, e incluso construyeron una especie de enemistad que finalmente se sabe cómo nació.

¿Qué pasó entre Lorena Herrera y Lucía Méndez? Así se originaron sus enfrentamientos

Durante una conversación con Matilde Obregón, Lorena Herrera se atrevió a hablar de los problemas que tuvo con Lucía Méndez en el pasado, cuando ambas se atacaron públicamente con reclamos sobre aparentes maltratos. Al respecto, la actriz admitió que no lleva una buena relación con su colega, y que todo se detonó a raíz de que fueron compañeras en “Siempre Reinas”, donde considera que conoció “lo peor” de ella.

“Yo no odio a nadie en este mundo, pero no hubo química. En la primera temporada yo pensé que sí podíamos llevarnos bien porque las dos somos Acuario, pero a partir de la mitad del reality las cosas ya no fluyeron. Siento que se cerró, siempre sacó lo peor de ella y ya no pudimos conectar”, apuntó la exparticipante de “Big Brother”.

Lorena Herrera reveló qué piensa de Lucía Méndez tras los conflictos en ‘Siempre Divas’

Aunque la artista de 58 años no quiso entrar en detalles respecto a los desencuentros que llegó a tener con la protagonista de proyectos como “El extraño retorno de Diana Salazar”, sí confesó cuál es la percepción que tiene de ella. Sorprendentemente, Lorena Herrera confesó que no piensa que Lucía Méndez tenga maldad, sino que simplemente no lograron conectar para hacer una amistad más allá de lo profesional.

“Así es esto. A veces te toca actuar con gente con quien no hay química y no pasa nada. Después de la segunda temporada, hicimos una gira, pero no fluyó, aunque tampoco pasó a mayores. Mejor opté por no hablar nada, no pienso ni digo que sea una mala persona”.