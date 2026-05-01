Nodal deja en blanco su Instagram y coloca logo nuevo en medio de la polémica por su nombre

El escándalo por el video de su canción “Un vals”, terminó por revela un secreto de Christian Nodal.

“No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso... Pero mi voz, que es lo único que me queda, siempre será de ustedes”, escribió el compositor”, publicó el cantante.

De esa manera respondió a quienes lo acusaron de haber incluido con dolo a una actriz que tiene un gran parecido con Cazzu y cuya apariencia también parece tener rasgos de Ángela Aguilar.

Efectivamente, en los registros del IMPI, aparece el papá del cantante como el dueño de la marca con su nombre. Y en medio de esta polémica, Nodal apareció en un concierto declarando que “hasta la familia” suele darte la espalda en algún determinado momento.

A esa declaración se suma ahora una decisión peculiar: el Instagram del cantante aparece en blanco, con cero publicaciones.

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El nuevo logo de Nodal

No es la primera vez que sucede, por lo que sus fans aseguran que se trata de una estrategia publicitaria para anunciar el lanzamiento de nueva música.

Sin embargo, hay otra pista que podría indicar que la decisión de reiniciar su perfil puede tener otra explicación.

Así luce el Instagram de Nodal Instagram

En el perfil, Nodal cambió la foto que tenía por el logo de una “N” estilizada al estilo de un grafiti sencillo y sin recovecos.

Lo único que se mantiene en la cuenta son los videos que ha republicado así como 9 reels de hace un año.