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Vocalista de ‘Hechizo Tropical’ muere de forma trágica en pleno escenario: CONVULSIONÓ y se desmayó

Ante la mirada atónita de todos los presentes, el cantante sufrió una descompensación y finalmente perdió de vida.

Mayo 01, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Hechizo-tropical.jpg

El joven músico Lucas Herrera murió en pleno escenario cuando tocaba en Mar del Plata.

Instagram/YouTube

“Siempre vivirás en cada show, escenario y en nuestros corazones”.

El mundo de la música tropical está en shock y asimilando la terrible pérdida de Lucas Herrera, mejor conocido como ‘El Capi’. El integrante de la banda ‘Hechizo Tropical’ murió en pleno escenario y en la presentación que ofrecía la banda argentina.

El fatídico evento ocurrió la noche del pasado 26 de abril, en Mar del Plata, dejando atónitos a todos los asistentes, quienes presenciaron los últimos momentos del vida del intérprete de 31 años.

Medios locales recogen que la tragedia se desencadenó justo cuando la banda terminaba su presentación.

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Y es que mientras Lucas bajaba del escenario sufrió una fuerte descompensación, luego llegaron convulsiones y un desmayo. En medio de la confusión por el incidente de salud, llamaron a los servicios de emergencia.

Ante la tardanza de la atención médica, uno de los asistentes del músico decidió trasladarlo en su vehículo particular hasta un hospital cercano, donde lamentablemente fue declarado muerto a causa de un paro cardiaco.

Luego, a través de sus redes sociales, la agrupación confirmó la noticia y expresó su dolor mediante un emotivo mensaje, indicando la cancelación de sus próximas presentaciones.

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“En memoria de Lucas Herrera. Siempre vivirás en cada show, escenario y en nuestros corazones. Todos los momentos vividos y compartidos quedarán en nuestro mejores recuerdos”, escribieron.

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En medio de la consternación, han circulado versiones de que podría haber padecido problemas cardiacos previos, aunque esta información no ha sido confirmada por sus allegados.

En tanto, la despedida más sentida fue la de su hermana melliza, Luciana, quien le pidió que “tocara en güiro en el cielo” junto a su padre y su abuelo.

Descanse en paz.

Muertes trágicas de famosos músico desmayo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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