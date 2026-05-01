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¿Qué Maite Perroni tuvo una RELACIÓN ROMÁNTICA con Marichelo? La exRBD lo confiesa todo

Sin miramientos, la exRBD contestó si hay algo más que una amistad con la aún esposa de Jorge D’Alessio.

Mayo 01, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Maite-Perroni.jpg

Maite Perroni reveló si existe una relación con la hermana de Anahí.

YouTube/Instagram

“Yo la verdad es que no tengo ningún tipo de relación en este momento”.

En en medio de la polémica y mediática separación que vive Marichelo de su aún esposo Jorge D’Alessio, se suman versiones que apuntan a que entre ella y la exRBD, Maite Perroni, hubo más que amistad.

A través de una entrevista con la prensa de farándula, la cantante aclaró todo sobre la supuesta relación que habría mantenido en el pasado con la hermana de Anahí.

Ante los cuestionamientos, Perroni fue clara: “¿Yo? Pues sí, fue mi amiga hace muchos años, pero nada más. Sólo les puedo pedir, por favor, que no me involucren en situaciones que no tenga nada que ver”.

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La protagonista de ‘Oscuro deseo’ también reaccionó con sorpresa ante la versión que se difundió en redes sociales, negando cualquier vínculo sentimental, al tiempo que pidió respeto a su vida personal: “Ah, no, eso no. ¡Cómo inventan!”.

Acto seguido, especificó: “A ver, primer punto. Yo la verdad es que no tengo ningún tipo de relación en este momento y no sé por qué situación estén pasando y la respeto muchísimo. La verdad no tengo nada que comentar al respecto”.

Finalmente, Maite subió el tono al solicitar que no se le relacione sin fundamentos.

“Y relacionado a este comentario que me dices, la verdad es que me llama la atención y me sorprende, y les pido que por favor no me involucren a mí en situaciones que nada tienen que ver conmigo, con mi historia y que no son ciertas”, puntualizó.
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¿De dónde surge el rumor de un amorío entre Maite y Marichelo?

El supuesto romance habría surgido a través de redes sociales debido a la cercanía que existe entre Perroni y Anahí, quienes han compartido una larga trayectoria desde sus inicios en RBD, lo que ha mantenido su vínculo como parte del interés constante del público sobre el grupo y su entorno.

Al tiempo, Marichelo Puente ha estado en el ojo del huracán por la confirmación de su separación con el músico y cantante Jorge D’Alessio. De hecho, se habla de una infidelidad y recientemente se mencionó que habría ocurrido con una amiga cercana a la exactriz de la que no se reveló su identidad.

NO TE VAYAS SIN LEER: Revelan que amiga de Marichelo habría sido la TERCERA EN DISCORDIA: ya estaba en la nómina de ‘Matute’

Sin embargo, Maite fue enfática al deslindarse de cualquier vínculo amoroso con Marichelo.

Maite Perroni Marichelo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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