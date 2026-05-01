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El Tianguis Turístico de México 2026 se despide entre grandes encuentros y una visión clara hacia el futuro

Mayo 01, 2026
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Con una energía renovada y una historia que sigue escribiéndose, el Tianguis Turístico de México 2026 llegó a su cierre dejando una huella imborrable.

Durante cuatro días, el emblemático puerto de Acapulco fue parte de encuentros clave, alianzas estratégicas y grandes oportunidades para seguir posicionando a los 32 estados de México como destinos clave de clase mundial.

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Caminar entre los stands era como recorrer el país entero, cada uno era un mapa vivo de nuestro país bajo la visión de la Secretaría de Turismo y su titular, Josefina Rodríguez Zamora.

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Varios estados de la República desplegaron desde textiles hasta una asombrosa y deliciosa gastronomía, donde cada una representaba sus rutas de aventura e historia por contar. Esta diversidad cultural y colorida, nos recordó que México es un país de muchas voces, todas igualmente valiosas.

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En ese contexto, la presencia de Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo del Gobierno de México, aportó una narrativa de impulso, colaboración y crecimiento para toda la industria.

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“Colombia, País Invitado”

Además de celebrar cinco décadas del Tianguis Turístico, Colombia hizo historia al convertirse en el primer país extranjero invitado a esta fiesta que celebra el turismo en su máximo esplendor. Antes esta gran noticia, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora expresó:

“Colombia está haciendo historia al convertirse en el primer país invitado del Tianguis Turístico, marcando un parteaguas en la evolución de este encuentro hacia una plataforma de alcance internacional”, afirmó.

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Finalmente, la cereza del pastel fue el anuncio y cambio de estafeta del Tianguis Turístico de México, en el cual el estado de Puebla recibió oficialmente la sede de este encuentro para su edición 2027. Sin duda, esto representa una oportunidad estratégica para varios estados por su cercanía geográfica y su integración en la región centro del país.

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Josefina Rodríguez Zamora y Evelyn Salgado Pineda encabezaron la entrega del Pase de Estafeta al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

México lo tiene todo

El Tianguis Turístico de México 2026 fue una oportunidad para caminar entre historias, saborear la calidez de la gente y dejarnos envolver por la belleza de una región que lo tiene todo: mar, desierto, cultura y corazón, que conectó la oferta turística del país con los principales compradores nacionales e internacionales, generando miles de encuentros de negocio que fortalecen la presencia de México en el mercado global.

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