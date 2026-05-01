Erika María ’N’ se resistió al arresto y NEGÓ HABER ASESINADO a Carolina: aquí se escondía en Venezuela

Dijo que: '¿Por qué?’, que ‘estaba en otro país’, que: ‘no tenían autoridad como para detenerla por un delito que no había cometido’.

Ante el caso de Carolina Flores, que sigue causando conmoción, se revela cómo fue aprehendida Erika María ’N’, suegra de la joven de 27 años a quien le quitó la vida.

La detención de la sospechosa no fue sencilla. De acuerdo con primeros reportes desde Caracas, Venezuela, la mujer de 63 años se resistió y habría negó en todo momento haber asesinado a su nuera.

Según el periodista Norberto Mazza, corresponsal de N+, Erika María ’N’ reaccionó con sorpresa y molestia cuando llegaron las autoridades a detenerla. Durante la detención, la presunta responsable del asesinato de Carolina cuestionó a los agentes y lanzó una frase que resulta clave en su proceso: dijo que “estaba en otro país” y que “no tenían autoridad” para detenerla por un delito que “no había cometido”.

“(Provocó un) altercado, porque ella se negó a ser detenida, dijo que: '¿Por qué?’, que ‘estaba en otro país’, que: ‘no tenían autoridad como para detenerla por un delito que no había cometido’, incluso lo negó”, relató el reportero.

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