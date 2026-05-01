Erika María ’N’ se resistió al arresto y NEGÓ HABER ASESINADO a Carolina: aquí se escondía en Venezuela

Dijo que: '¿Por qué?’, que ‘estaba en otro país’, que: ‘no tenían autoridad como para detenerla por un delito que no había cometido’.
Ante el caso de Carolina Flores, que sigue causando conmoción, se revela cómo fue aprehendida Erika María ’N’, suegra de la joven de 27 años a quien le quitó la vida.
La detención de la sospechosa no fue sencilla. De acuerdo con primeros reportes desde Caracas, Venezuela, la mujer de 63 años se resistió y habría negó en todo momento haber asesinado a su nuera.
Según el periodista Norberto Mazza, corresponsal de N+, Erika María ’N’ reaccionó con sorpresa y molestia cuando llegaron las autoridades a detenerla. Durante la detención, la presunta responsable del asesinato de Carolina cuestionó a los agentes y lanzó una frase que resulta clave en su proceso: dijo que “estaba en otro país” y que “no tenían autoridad” para detenerla por un delito que “no había cometido”.
“(Provocó un) altercado, porque ella se negó a ser detenida, dijo que: '¿Por qué?’, que ‘estaba en otro país’, que: ‘no tenían autoridad como para detenerla por un delito que no había cometido’, incluso lo negó”, relató el reportero.
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- Horas después de cometer el crimen, la suegra de Carolina Flores salió de la Ciudad de México. Su primer destino fue Panamá, país que usó como escala de tránsito.
- Continuó su viaje hasta Caracas, Venezuela, a donde ingresó el 16 de abril, un día después del feminicidio.
- En tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) acudió a recabar datos al departamento de Polanco hasta el 17 de abril.
- Hasta antes de que Erika María ’N’ llegara a territorio venezolano, no había una alerta internacional formal activa para detenerla. Esa herramienta fue aplicada por la Fiscalía hasta el 27 de abril.
Previamente, autoridades mexicanas alertaron a Venezuela que posiblemente ingresaría a ese país una mujer identificada como Erika María Guadalupe Herrera Coriand y que urgía arrestarla. Sin embargo, como todavía no existía una ficha de Interpol, las autoridades no podían detenerla.Carolina Flores: la exreina de belleza asesinadaDetienen en Venezuela a Erika María ’N’ por el FEMINICIDIO de Carolina Flores; se espera su extradiciónTras varios días prófuga, la mujer fue localizada y agentes procedieron a arrestarla.
- Logran ubicar e interceptar a la suegra de Carolina en un departamento del edificio Parque Alegre, ubicado en la urbanización El Cigarral, municipio El Hatillo, en Caracas.
- Autoridades señalan que ingresó a Venezuela antes de que existiera la alerta internacional en su contra, lo que le permitió alquilar el departamento y permanecer oculta hasta su localización.
Cuando llegan por ella se resiste y discute con los policías, por lo que termina arrestada por “desacato”, eso permitió retenerla hasta que llegara la notificación formal.
Cabe aclarar que el desacato es una figura que se utiliza comúnmente en detenciones callejeras y permite tener detenida a una persona hasta 48 horas.
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- Finalmente, la sospechosa fue arrestada y se encuentra recluida en una celda de Interpol en Caracas, en espera de su extradición, según recoge N+.